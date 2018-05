Het bullet journal van Rachel Doan

Het is BuJo-week bij Flow. Scroll naar beneden voor een kortingscode. Een bullet journal kun je in eerste instantie heel praktisch gebruiken, maar sommige Bujo’ers stoppen er veel creativiteit in. De Canadese Rachel Doan van @rachelbujo vertelt hoe zij dat doet.

Waarom ben je een bullet journal bij gaan houden?

“Ik ontdekte de bullet journal-community in december en wist meteen dat ik ook een BuJo wilde gaan bijhouden.”

Wat maakt het systeem zo fijn?

“Ik hou van creatief bezig zijn en het bullet journal is echt een uitlaatklep voor mij. Ook fijn dat je zelf bepaalt hoe je alles vormgeeft en er dus je eigen draai aan kunt geven.”

Wat is je favoriete pagina?

“De pagina’s waarop ik een nieuwe maand aankondig. Hier maak ik altijd mijn grotere illustraties en tekeningen.”

Heb je een gouden tip voor iedereen die wil beginnen met een bullet journal?

“Houd het simpel in het begin. Je eigen stijl en hoe je je BuJo wilt gebruiken, ontdek je uiteindelijk vanzelf.”