Het bullet journal van Roberta Ranieri

Het is BuJo-week bij Flow. Scroll naar beneden voor een kortingscode. Een bullet journal kun je in eerste instantie heel praktisch gebruiken, maar sommige Bujo’ers stoppen er veel creativiteit in. De Italiaanse Roberta Ranieri van @qualcosadierre vertelt hoe zij dat doet.

Waarom ben je een bullet journal bij gaan houden?

“Ik had eerst een gewone agenda, maar daar was ik toch niet helemaal blij mee. Toen ik wat video’s bekeek op YouTube, ontdekte ik het bullet journal en besloot ik er een te kopen. Sindsdien heb ik veel meer overzicht. Dat ik in mijn bullet journal ook mijn creativiteit kwijt kan, vind ik helemaal fijn.”

Wat maakt het systeem zo fijn?

“Je kunt het bullet journal helemaal op je eigen manier gebruiken. Er is geen vast stramien en je kunt je plannen en doelen er overzichtelijk in kwijt, van dag tot dag.”

Wat is je favoriete pagina?

“Mijn dagelijkse log. Iedere dag schrijf ik mijn taken op, zodat ik bij het opstaan precies weet wat ik wil doen. Hierdoor kan ik me beter focussen op hóe ik mijn taken ga doen, in plaats van me af te vragen welke taken ik nog uit moet voeren.”

Heb je een gouden tip voor iedereen die wil beginnen met een bullet journal?

“Start simpel. Probeer het uit in een willekeurig schriftje. Je hoeft niet meteen het duurste van het duurste te kopen. En vergelijk je bullet journal vooral niet met dat van anderen. Iedereen werkt op een andere manier en dat is nooit fout.”