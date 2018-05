Lijstjes en doelen in je bullet journal

In een bullet journal kun je elke pagina zo indelen en ontwerpen als je zelf wilt. Maar beginnen is soms lastig, zeker als je journal nog helemaal leeg en smetteloos is. Ter inspiratie delen we wat voorbeelden van lijstjes en doelen.

Films en toneelstukken die je nog wilt zien

Noteer wat je nog wilt zien en wat je al gezien hebt. Hetzelfde geldt voor de boeken die je hebt gelezen en plekken die je nog wilt bezoeken.

Handig om bij te houden: hoeveel je waarvoor wilt sparen binnen hoeveel tijd. Om nog meer overzicht te krijgen, kun je ook je uitgaven en inkomsten noteren.

Zijn er dingen die je in de (nabije) toekomst wilt leren? Schrijf ze onder elkaar op. Gitaar spelen, haken of illustreren bijvoorbeeld.

Als je opschrijft hoeveel uur je per nacht slaapt en op welk tijdstip je naar bed gaat en weer opstaat, krijg je meer inzicht in je slaapgewoontes. Doordat het overzichtelijk in je bullet journal staat, merk je sneller patronen op.

Op dezelfde manier als het slapen, kun je ook noteren hoeveel je beweegt (de trap nemen telt ook mee) en sport. Of maak een algemene tracker waarbij je meerdere dingen tegelijk bijhoudt op één pagina. Je beweging en slaapuren per dag, maar ook of je die dag hebt gemediteerd of offline bent geweest, bijvoorbeeld.

We hebben vaak de neiging alleen de dingen te onthouden die minder goed gingen. Houd in je bullet journal eens bij wat er wél goed ging. Je zult zien dat het meer dingen zijn dan je denkt.

Schrijf aan het eind van de dag de dingen op waar je blij van werd. De wandeling in het bos, bijvoorbeeld. Of die langzame lunch in de middag.

*Starten met een bullet journal? We leggen uit hoe het in z’n werk gaat.

Fotografie ©Estee Janssens/Unsplash