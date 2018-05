Meer rust met een bullet journal

Een agenda, dagboek en to do-lijst in één: dat is een bullet journal. Dat klinkt als veel, maar juist daardoor schijn je er een leeg hoofd van te krijgen. Journalist Caroline Buijs probeert het uit.

Op een regenachtige zondagavond zit ik klaar met een leeg bullet journal. De bladzijdes zijn voorgedrukt met kleine puntjes, want dat is handig om rechte lijnen te trekken waarmee je je eigen lay-out maakt. Het begin is simpel: ik schrijf mijn naam in mijn BuJo, plak er een plaatje bij van een verwilderde Engelse bloementuin en nu is het journal dus van mij. Ik kan ermee doen wat ik wil. Want dat blijkt toch een van de voordelen ten opzichte van een agenda te zijn: in een bullet journal bepaal je zélf hoeveel ruimte je nodig hebt – daarom is-ie dus verder zo leeg mogelijk gehouden.

Een bullet journal invullen

En inderdaad: in mijn normale agenda plak ik altijd meteen alle pagina’s af met voor mij irrelevante informatie (de afstand van Sydney naar New York bijvoorbeeld, of de kledingmaten in Spanje en Italië), zodat ik daar mijn boeken- en filmlijstjes kan bijhouden. In een bullet journal kun je elke pagina zo indelen en ontwerpen als je zelf wilt. Basic of – als je van tekenen en handletteren houdt – wat uitgebreider: net waar je zin in hebt. Omdat je op papier werkt, heeft het opzetten van al die pagina’s wel iets rustgevends merk ik, even weg van die om aandacht vragende smartphone.

Sinds illustrator en fotograaf Lona Aalders een bujo is gaan bijhouden, heeft ze veel meer overzicht en voelt ze zich minder gestrest. Ze maakte er een boek over: Bullet journaling – Zo doe je dat. Als ik haar vraag waarom ze met een bullet journal begon, blijkt dat ze in eerste instantie zo haar bedenkingen had: “Het klonk als de zoveelste mindfulnesshype en ik had vooral geen zin om nog meer te moeten. Maar omdat ik continu bekaf was doordat ik mijn leven in appjes, agenda’s, notities én in mijn hoofd probeerde bij te houden en ik ’s nachts vaak wakker schrok in de volle overtuiging dat ik van alles was vergeten – wat ook vaak zo was, wilde ik het toch proberen. Het duurde wel even voordat ik het systeem van bullet journaling onder de knie kreeg en ik leer nog iedere dag handige nieuwe dingen bij, maar ik vond het wel meteen heel erg leuk. En ik denk dat daar trouwens ook het geheim van het succes in schuilt: het voelt niet als iets wat moet, maar als iets waar je naar uitkijkt.

Op Instagram is veel inspiratie te vinden. Federica Santaroni geeft bijvoorbeeld een kijkje in haar bullet journal.

Tekst Caroline Buijs