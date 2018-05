Pagina’s voor in je bullet journal

Fijn, zo’n leeg bullet journal (bijvoorbeeld het Flow Notebook for Paper Lovers) dat je zelf kunt indelen en invullen, zodat iedere pagina aansluit bij wat je leuk vindt. Hieronder een aantal ideeën. (Also available in English)

Bucketlist

Op deze pagina kun je al je wensen en doelen voor op de lange termijn opschrijven. Die surfles die je nog een keer wilt volgen, of een rondreis door Amerika. Moodtracker

In je bullet journal kun je ook bijhouden hoe je je voelt van dag tot dag. Handig, omdat je zo makkelijker ziet waar je blij van wordt en op welke momenten je je wat minder goed voelde. Boeken die je nog wilt lezen

Er zijn zo veel goede boeken: soms zie je door de bomen het bos niet meer. Fijn om dan een lijstje te hebben, zodat je de volgende keer in de boekenwinkel weet wat je wilt lezen. Recepten

Je bullet journal fungeert niet alleen als agenda, dagboek en notitieboek: je kunt het ook gebruiken als receptenboekje. Noteer je favoriete recepten waar je altijd weer naar terug kunt bladeren. Je kunt er ook voor kiezen om je recepten te tekenen in plaats van op te schrijven. Leuke adresjes

Verzamel je favoriete koffietentjes en winkels op één of meer bladzijdes. Handig om dit in te delen per stad, zodat je alles makkelijk terug kunt vinden.