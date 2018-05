To do-lijstjes en bullet journal: het verschil

Het is BuJo-week bij Flow. Als er bij jou thuis ook vaak losse lijstjes met to do’s rondslingeren, kan een bullet journal uitkomst bieden. Journalist Bernice Nikijuluw legt uit wat het verschil is.

In een bullet journal werk je met keys. Waar je bij een to do-lijst de taken opschrijft en weer doorstreept als ze af zijn, maak je bij een BuJo gebruik van tekentjes om je lijst wat duidelijker te maken. Wat onder de categorie ‘taak’ valt, krijgt een stipje bij wijze van bulletpoint, gebeurtenissen krijgen een rondje, notities een streepje. Als een taak is afgerond, maak je van het stipje een kruisje. Je streept dus niets door – zoals bij een losse to do-lijst.

Dat vind ik zo geweldig aan dit systeem: je creëert op deze manier een logboek en dagboek in één. Want je kunt het zo uitgebreid maken als je wilt. Zet erbij wat voor weer het was, rond de dag af met een korte opsomming van de fijne dingen die gebeurd zijn, noteer een grappige uitspraak van je kind, wie er die dag onverwacht langskwam of dat de knoppen in de tuin al op springen staan.

Nog een verschil met een losse to do-lijst is dat je in je bullet journal aan het eind van de dag, week of maand kijkt welke taken nog openstaan. Je zult zien dat sommige taken niet meer relevant zijn, maar de rest hevel je over naar de volgende maand. ‘Migreren’, noemt Ryder Caroll, de bedenker van het systeem, dat. Volgens Caroll een cruciaal onderdeel van het bullet journal: het dwingt je stil te staan bij wat belangrijk is en wat niet. Dat geeft overzicht en daarmee ook rust.

Ook fijn aan het bullet journal is dat je er de niet-urgente taken en de ‘wil ik nog doen als ik er tijd voor heb’-dingen in kwijt kunt. Ik heb daar nu achter in mijn notebook een pagina aan besteed, zodat ik die projecten niet steeds naar de volgende maand hoef te migreren. Dingen die ik binnen afzienbare tijd wil doen maar waar ik geen specifieke datum voor heb, noteer ik bij mijn maandlog.

