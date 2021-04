De zinnetjes van Aaf: wees niet te druk met zorgen maken

Columnist Aaf Brandt Corstius kwam er na het lezen van een quote achter dat je beter druk kunt zijn met andere dingen, dan met zorgen maken.

De afgelopen tijd was een tijd waarin we hunkerden naar wijsheid en zekerheid. Maar zoals Mark Rutte al aan het begin van de coronatijd zei en ook later nog vaker herhaalde: “Met vijftig procent van de kennis moeten we honderd procent van de besluiten nemen.”

Ik heb vaak aan die quote gedacht. Als mensen om me heen zeurden dat Nederland het virus verkeerd bestreed, onjuiste maatregelen nam, te veel ingreep of juist te weinig, dan zei ik dat: ‘Vijftig procent van de informatie.’ Het is niet veel, en bovendien leek de informatie over dat mysterieuze virus nog eens elke dag te veranderen.

Zorgen maken

Maar met een probleem zaten we wel. Het is niet prettig om een bizarre pandemie over je uitgestort te krijgen, en niet te weten hoe je wereld er over een tijdje uitziet, en maar te moeten hopen dat de leiders van alle landen het een beetje handig aanpakken met hun beperkte informatie. Redenen genoeg om eens flink te gaan piekeren en je overdadig, of juist geheel terecht, zorgen te maken.

Zorgen maken: het was al een beetje mijn hobby, en nu had ik er ineens ook heel veel reden toe. Ik merkte in de quarantainetijd dat mijn zorgen vooral op rustige momenten opkwamen: ’s avonds, als het thuisscholen erop zat en mijn werk ook, en ik op de bank zat en dacht: en hoe nu verder dan?

Wijze quotes

En toen las ik, in de maalstroom aan adviezen die ook op ons uitgestort werd over hoe we het leven tijdens corona zo goed mogelijk zouden moeten leiden, een citaat van, of all people, Angela Lansbury, de actrice, inmiddels negentig jaar oud. Zij was in mijn jeugd een tv-held van me vanwege de heerlijke en extreem langlopende detectiveserie Murder, she wrote, waarin zij de hoofdrol speelde. Het was de tijd dat mensen (ik, piepjong) nog de aandachtsspanne hadden om uit te kijken naar uitgesponnen whodunits over een schrijver op leeftijd die moordzaken uitzocht.

Maar die Angela Lansbury bleek dus ook nog verstrekker te zijn van wijze quotes die in coronatijden goed van pas kwamen, want zij had ooit gezegd: “Better to be busy than to be busy worrying.” ‘Je kunt maar beter bezig zijn dan bezig zijn met je zorgen maken’, is mijn ietwat krottige vertaling; in het Engels klinkt alles beter.

En natuurlijk wist ik dat al, natuurlijk voelde ik dat al. En was het ook niet zo dat die zorgen altijd de kop opstaken als ik nietsdoend op de bank zat of ’s nachts in bed lag, overgeleverd aan lichte paniek en gemaal?

Maaltijden koken

Ik besloot haar advies nog wat letterlijker te nemen. Ik had heus genoeg om me mee bezig te houden; thuisonderwijs geven en deadlines halen (en af en toe een frisse wandeling) was tot dan toe een prima dagbesteding. Maar nu, bedacht ik, zou ik me ook gaan bezighouden met een activiteit die echt iets deed aan alle zaken waar ik me zorgen om maakte, en dan specifiek: de armoede onder mensen in mijn stadsbuurt die deze crisis als gevolg had.

Ik meldde me aan bij een paar mensen die op woensdag maaltijden kookten voor de groeiende groep arme, oude of zieke buurtbewoners. Hakken, snijden, koken, het eten in bakjes doen en door de buurt fietsen om het eten te bezorgen. Busy, dat was ik op die momenten.

En natuurlijk, soms heus nog bezig met me zorgen maken. Maar als ik op mijn fiets zat, met de bakjes vol heerlijk eten in mijn fietstas, dan was ik bezig met alleen maar bezig zijn – en dan ook nog eens bezig met het op zeer kleine schaal oplossen van de problemen waar ik me zorgen om maakte.

Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com