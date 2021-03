Zinnetjes van Aaf: waarom het goed is om gewoon te beginnen

Columnist Aaf Brandt Corstius komt er, na het horen van een podcast, achter dat je gewoon moet beginnen met je creatieve ideeën in plaats van het uit te stellen.

Een van de grappigste personen die ik niet persoonlijk ken, is de Amerikaanse comédienne Tig Notaro. Haar show Happy to be here is te zien op Netflix. Ze maakte in een jaar tijd allerlei verschrikkingen mee – kanker, dood in de familie – en dat zit in die Netflix-special, én ze is zo iemand die ook door alle verschrikkingen heen een enorm gevoel voor humor weet te behouden. En o ja, ze heeft sinds kort een advies-podcast. Een ideaal iemand om een goed zinnetje met een levenswijsheid aan te ontlenen.

Wonderlijk advies

Toch is Tig (ik mag haar denk ik Tig noemen) niet echt heel goed in advies geven. Dat is juist het leuke aan haar podcast, hij heet Don’t Ask Tig. Een luisteraar stuurde haar een mail met de vraag wat ze moest doen met haar bruiloft. Het probleem: haar ouders en schoonouders waren allemaal ‘grote baby’s’ die de dag met hun kinderachtige gedrag zeker zouden verpesten. Tig wist meteen de oplossing, zei ze: ze raadde met klem aan om de bruiloft in het geheim buiten de ouders om te organiseren, en vervolgens een aparte bruiloft voor de ‘grote baby’s’ te houden, waar ze zich naar hartenlust konden misdragen. Een nogal wonderlijk advies. Lekker out of the box, dat wel, maar veel heb je er niet aan.

Er zit altijd een gast bij Tig die wel redelijk serieus op de materie ingaat, zo slim is ze natuurlijk ook weer, en afgelopen augustus was dat Ira Glass. Hij is onder podcastluisteraars een soort held: Ira Glass is de gastheer van This American Life, de oerpodcast der podcasts, en hij is, ondanks zijn ietwat irritante nasale stemgeluid, gewoon heel goed in wat hij doet. Tig legde hem haar eigen vraag voor: “Hoe begin ik een podcast?” En toen had hij een heel verfrissend antwoord. “Je moet er gewoon mee beginnen. Want dat is het met alle creatieve dingen. Mensen hebben de neiging het uit te stellen.”

Uitstelgedrag

Oei, dat klopt wel. Creatieve plannen maken kan heel urgent voelen, maar ook ingewikkeld. Er ligt als het ware een groot, open veld voor je, en dat kun je helemaal zelf invullen. Dus dan ga je uitstelgedrag vertonen: voor je tekenproject eerst heel veel ingewikkelde pennen kopen, bijvoorbeeld, of voor het boek dat je wilt schrijven honderden boeken lezen over boeken schrijven, in plaats van gewoon maar eens die eerste woorden te typen. En toch moet dat uiteindelijk gebeuren. Die eerste woorden typen, die eerste lijnen tekenen, die eerste woorden in een microfoon zeggen.

Gewoon beginnen

Glass zei er nog iets specifieks over podcasts bij, en dat is dat ze helemaal niet ingewikkeld te maken zijn. Je kunt ze zelfs met je telefoon opnemen, en als je een paar tutorials leest, kun je ze ook nog monteren naar eigen smaak. Je zou nu tegen je telefoon kunnen praten en een uur later heb je een podcast. Hetzelfde geldt voor veel andere dingen die je maakt: zo complex hoeft het niet te zijn.

Met een vriend sprak ik een paar weken later af in een café. We wilden misschien samen een podcast gaan maken. Hoe zullen we het aanpakken, zeiden we tegen elkaar, en we keken elkaar aan. “Ik denk dat we er gewoon mee moeten beginnen,” zei ik.

