Astrid & Irene: aandacht en keuzes, daar gaat het om

“Vandaag is de toekomst die we onszelf vorige maand hebben beloofd.” Dat zei mindfulness-deskundige Mark Williams toen we hem in 2012 interviewden. En die zin is ons altijd bijgebleven. Want ja… zo ontzettend waar. We denken vaak: later, straks, volgende week, volgende maand. En ondertussen stellen we ons leven uit (of beter gezegd: de dingen die we graag willen doen). Geven we onbelangrijke zaken voorrang op de dingen die we echt belangrijk vinden, en krijgen onbekenden vaak meer van onze tijd en aandacht dan onze dierbaren.

Zo zijn er nog veel meer mooie inzichten die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Over het leven, en hoe dat te leven. Van filosoof Damon Young leerden we bijvoorbeeld om vaker na te denken voordat we weer onze telefoon pakken op zoek naar wat afleiding. Je kunt jezelf dan bijvoorbeeld de vraag stellen: waarom pak ik ‘m er nu bij? En volgens neuropsycholoog Margriet Sitskoorn kunnen we onze hersenen trainen om weer eens écht op iets te focussen. Doen we dat niet, dan verliezen we steeds meer de grip op onze tijd.

Lees ook: Astrid: dit leerde ik van tien jaar Flow

De mooiste inzichten die voorbijkwamen in al die interviews met mindfulnessdeskundigen, filosofen, psychiaters en andere denkers van deze tijd, bundelden we in dit boek. En als er één boodschap is die je hier uit kunt halen, is het dat je zélf kunt kiezen waar je je tijd aan besteedt en hoe je wilt leven. Als je tenminste achter het stuur gaat zitten. Wat zoiets inhoudt als: met aandacht leven, keuzes maken, uit de automatische piloot-modus stappen.

Hopelijk inspireert dit boek jou ook om vaker te denken: volgende maand? Nee, dat is vandaag!

De nieuwe special Flow Hoe leef je het leven is hier te bestellen!

Fotografie Danique van Kesteren