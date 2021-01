Een deken breien in één weekend: Bente probeerde het

Ik beken: ik ben breifanaat. En nee, ik heb nog geen seniorenpas voor de bus. Ik hou van de wol, het tikken van de breinaalden en de moderne patronen van tegenwoordig. Ik ging aan de slag met een pakket van We Are Knitters. Een deken breien in een weekend? Jawel, het kan.

Het is niet dat ik een ultieme beginner ben. Ik maakte eerder al een sjaal (die eerst grandioos mislukte en daarna wat beter uit de verf kwam) en heb zelfs mijn armen als breinaalden gebruikt om een gigantisch deken van drie kilo schapenwol te maken. Maar een deken tevoorschijn toveren uit vijf bollen wol en pennen van vijftien mm (dat is groot) in een specifiek patroon, had ik nog nooit gedaan.

Ik opende het pakket voor de Udon Blanket en de inhoud verraste me. Vijf bollen van honderd procent Peruaanse wol, de breinaalden, het patroon, een set stopnaalden (om de losse eindjes in te weven) en zelfs een vel met stickers over breien. Bij het doorlezen van het patroon raakte ik niet in paniek van moeilijke afkortingen of codetaal. Alles werd duidelijk uitgelegd en ik had vooral zin om te beginnen.

Ik maakte eerst een proeflapje om te kijken of ik de steek te pakken had en al snel begon ik aan het echte werk. Al na een uur of twee besefte ik dat dit een stuk sneller ging dan ik verwacht had. Ik was al op een kwart van mijn deken! Dat had niets te maken met een bovennatuurlijke snelheid, maar alles met de dikte van de wol. Ieder uur werd de lap gebreide stof op mijn schoot groter en groter, en na ongeveer zes uur lag er een compleet deken.

Terwijl ik de losse eindjes inweefde, kon ik niet geloven dat ik iets gemaakt had wat ik ook gewoon zou kopen in een winkel, voor veel geld. De deken hangt nu braaf bij me over de bank, en nog iedere dag kijk ik ernaar met dezelfde gedachte. Ik heb dat gemaakt, met mijn eigen handen. Wat een goed gevoel geeft dat.

