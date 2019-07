Vertragen met Bente: de pauzeknop

Hoe trap je op de rem in een wereld die maar doorgaat? Online editor Bente zoekt het uit en schrijft erover.

Er is een voor en een na als het gaat om mijn leven. Het pre-burn-out-tijdperk, waarin ik niet eens stilstond bij stilstaan en altijd maar door bleef razen als een trein zonder rem erop. En dan is er de periode erna, waarin ik uiteindelijk ontdekte dat stilstaan niet altijd betekent dat je stilstaat, maar dat rust nemen je juist ook verder kan brengen.

En nu ben ik hier. Nog steeds de Bente van toen: leergierig, ambitieus en vol dromen. Maar de vernieuwde versie komt ook met een pauzeknop. Ik brei, lees, wandel en ga vroeg naar bed als ik voel dat ik het nodig heb. Tussen de hectiek van de dag door mijmer ik, kijk naar vogels die voorbij vliegen of doe ik zelfs helemaal niks, op de hoek van de bank met een kop thee in mijn hand. Soms met een rustig hoofd, soms met de gedachtengang van een stel losgeslagen baby-aapjes. Dat maakt niet uit.

Tegenwoordig sta ik vaker stil dan dat ik vol op het gas trap, en dat bevalt me eigenlijk wel. Want hoewel de pre-burn-out-Bente die activiteiten vooral als nutteloos zou bestempelen, weet ik nu wel beter. Vertraag een minuut, een uur of een dag, en je krijgt er meer voor terug dan je misschien denkt.

Je hoeft niet drie weken bepakt en bezakt naar Thailand te gaan, meerdere maanden op retraite of een eiland met palmbomen en zonnebedjes bezoeken. Dat is heel leuk natuurlijk, maar niet nodig. Vertragen zit juist in de allerkleinste momenten.

Dat rustig aan leren doen is makkelijker gezegd dan gedaan. Want waar vind je rust in een volgebouwde dag? Wanneer weet je dat het tijd is om je voet van het gaspedaal te halen en wat doe je als je op een dag wakker wordt en helemaal geen zin hebt om rustig aan te doen?

In deze blogserie neem ik jullie mee op mijn zoektocht naar rust in al zijn gedaantes. Soms in de vorm van de kop thee op die bank, soms in het opzoeken van de drukte om juist op te kunnen laden. Want vertragen heeft zijn eigen spelregels, en die leer je kennen door te doen.

Tekst en illustratie Bente van de Wouw (@Tobehonestnl)