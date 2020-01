Inspiratie voor je bullet journal

Een verzameling van losse lijstjes, een agenda, een creatieve uitlaatklep: een bullet journal (BuJo) richt je zelf in. Stagiaire Suzanne begint in 2020 met lege bladzijden en vertelt waar ze haar inspiratie vandaan haalt.

Op internet zag ik altijd prachtige creaties met kleuren en thema’s. Ik vroeg me altijd af waar iedereen die creativiteit vandaan haalde. ‘Ik ben niet creatief genoeg om een bullet journal op een creatieve manier te maken.’ Net als vele anderen geloofde ik deze misvatting ook. Het weerhield mij er zelfs van om te beginnen.

Gelukkig weet ik nu dat ik helemaal niet zo goed hoef te kunnen tekenen, en dat iedereen het kan. Sterker nog, het boekje is toch van mij. Ik kan ‘m dus zo leuk of gek maken als ik zelf wil. Ik heb veel geëxperimenteerd met verschillende stijlen – strak met zwart-wit of juist met veel kleur. Nu werk ik vooral met kraftpapier, gebruik ik pastelkleuren en maak ik de spread een beetje rommelig met doodles, washi tape en afbeeldingen.

Het is ook niet erg om te spieken bij andere bullet journalers. Als ik op zoek ben naar inspiratie, kijk ik altijd op Pinterest. Zoek je op ‘bullet journal’, dan komen er honderden creaties voorbij – in alle soorten en maten. Ik gebruik deze spreads als basis en geef er mijn eigen draai aan door het thema te veranderen. Op deze manier maak ik de pagina niet precies na en wordt het toch mijn eigen stijl.

Op Instagram volg ik enkele journalers. Mijn grote voorbeeld is @boho.berry. We hebben niet dezelfde stijl, maar ze maakt mooie spreads die ik gebruik als basis. Ook volg ik @bujobeauties – op dit account worden BuJo’s van anderen gedeeld. Een tijdlijn vol met verschillende stijlen en inspiratie.

Ik raad je vooral aan om gewoon te beginnen. Maak fouten, gum ze uit, begin opnieuw, zoek op internet naar inspiratie en ontdek je eigen stijl. Want echt, ook jij bent creatief en kunt een bullet journal maken.

Lees ook: Ontspullen met Astrid: houden van spullen

Boeken die ik wil lezen

Als fanatieke lezer vind ik het leuk om aan het einde van het jaar terug te blikken op alle boeken die ik heb gelezen. Hoewel ik dit niet bijhoud in mijn eigen boekenkast, heb ik er een gemaakt in mijn BuJo. Uiteindelijk begint je getekende boekenkast steeds voller te staan en kun je ‘m ook huiselijker maken door er planten aan toe te voegen. Tip: maak de boeken iets groter, want ik moet nu klein schrijven.

Plekken waar ik heen wil

Al mijn hele leven maak ik mooie reizen en houd ik graag bij waar ik allemaal ben geweest. Ik kan mijn landen krassen in een wereld scratch map, maar in mijn BuJo heb ik deze kaart altijd bij me. Je kunt dat zo doen: print een afbeelding van een kaart, leg ‘m op een lege bladzijde en trek de grenzen over met potlood. Als je hard drukt, komen de lijnen op het papier van je BuJo te staan. Vervolgens trek je de lijnen met fineliner over en heb je een kaart in je bullet journal.

Doelen van dit jaar

Aan het begin van het jaar stel ik altijd doelen. Omdat ik in mijn BuJo altijd helemaal los ga, maak ik dit lijstje op een creatieve manier. Ik heb een paar doelen gekozen en daar stickers bij gedaan zodat de pagina meer leeft. Ik kan altijd terugkijken op deze pagina, zodat ik herinnerd word aan mijn doelen.

Ik gebruik een Leuchtturm1917 als bullet journal en teken en schrijf met de fineliners van Sakura Pigma Micron. De stiften zijn van Zebra Mildliner en Tombow (brush pen).

Tekst Suzanne Kuijvenhoven Fotografie Floor van Koert