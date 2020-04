Deze dag…Irene voelt zich rustiger nu ze minder mag

Wat gebeurt er toch allemaal, en hoe gaan we met alle veranderingen om? Op ons blog vertelt steeds iemand van het Flow team hoe zij de dingen aanpakt: praktisch en in het hoofd. Deze keer: Irene voelt zich rustiger nu ze minder mag.

Toen ik de balans opmaakte van afgelopen periode, kwam ik tot de conclusie dat het me best goed doet dat er weinig te kiezen is momenteel. Er komt vast een dag dat ik het weer reuze mis, maar voor nu voelt het goed dat er minder keuzes zijn. Want daarmee zijn al die stemmetjes in m’n hoofd die zeggen dat ik naar de sportschool moet, vast een vakantie moet boeken, die ene film niet mag missen, nodig een eetafspraak met vriendin X moet maken en vooral absoluut weer eens naar mijn moeder moet, even stil.

Ik moet even niets in deze tijd. Sterker nog: het is zelfs beter als ik niets doe. Thuis blijf. Geen plannen maak. Dit hele eenvoudige leven past stiekem wel bij mij. En langzamerhand maakt de stress en de angst van de begintijd, het verdriet en de zorgen van de weken daarna en de ik-stort-me-op-mijn-werk-dan-voel-ik-me-sowieso-goed-aanpak van de afgelopen weken plaats voor iets anders. Het wordt stil in mij. Nu alles een plekje krijgt ontstaat er een ruimte.

Voor zijn in plaats van doen.

Voor luisteren in plaats van praten.

Voor rust in plaats van rennen.

Dit is de tijd tussen wat er was, wat er is en wat er gaat komen. Het is tussentijd. En dat is even genoeg.

Tekst Irene Smit Fotografie Ostap Senyuk/Unsplash.com