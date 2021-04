Hoe gaat het met je? Irene stelt (en beantwoordt) deze vraag

‘Hoe gaat het met je?’ De laatste keer dat iemand dat aan Flow’s Creative director Irene vroeg, begon ze te huilen. Waar kwam dat ineens vandaan?

Het was een paar dagen gelezen, en ik schrok van mijn eigen reactie. Toen realiseerde ik me dat door die vraag gebeurde wat ik al een tijdje vergeten was zelf te doen: even stilstaan bij mezelf. En toen ik dat wél deed, welden de tranen op. Want ik was maar aan het doorrennen, druk met werk, dagelijkse dingen, voor anderen zorgen. Maar ik vergat mezelf.

Dat ik moest huilen vond ik confronterend, maar eigenlijk ook heel mooi. Dat is dus wat zo’n simpele vraag met je kan doen. Je even laten stilstaan en naar binnen keren. Gelukkig kwam de vraag van iemand die me dierbaar is, en voelde het niet ongemakkelijk de tranen maar even gewoon te laten gaan. Ik werd getroost en nam me voor mezelf de vraag weer wat vaker te stellen.

Je regelmatig afvragen hoe het eigenlijk gaat, kan heel simpel: door bijvoorbeeld vaker drie minuten bij jezelf stil te staan voorkom je dat je over je grenzen gaat. En dat het zo ver komt als bij Gertrude Lok, die in ons nieuwe themanummer over selfcare vertelt dat ze zó moe was, zó overbelast, zó te veel van zichzelf had gevraagd dat ze uiteindelijk besloot helemaal weg te gaan. Zes maanden lang, met een camper, naar Canada.

Stiekem lijkt me dat heerlijk, maar ik weet ook dat het niet bij me past. Ik ben niet van de grote stappen en te veel uit mijn comfortzone. Dus de allermooiste les in ons nieuwe nummer deed ik op in het verhaal over Julia Cameron, die ooit met het fantastische plan van de morning pages kwam: elke ochtend drie bladzijden schrijven, gewoon over wat er in je opkomt. ‘De ochtendpagina’s zijn als een bezem die je door de hoeken van je bewustzijn haalt. Je veegt alles naar het midden waardoor het zichtbaar is,’ legt Cameron uit.

Ik ga een nieuw notebook bestellen en neem me bij deze voor vaker in de ochtend te gaan schrijven. Zodat ik niet meer overvallen word als iemand me vraagt hoe het met me gaat. Omdat ik dat die dag al een keer aan mezelf heb gevraagd.

En hoe gaat het met jou? Je kunt me mailen op irene@flowmagazine.com.

Tekst Irene Smit Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash