Irenes zoektocht naar hoe het anders kan (1)

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen, en wat is er nodig om iets te veranderen aan ons gedrag? Flow’s creative director Irene is erdoor gefascineerd en startte met een opleiding tot gedragsveranderaar aan de Behaviour Change Academy. In deze blogserie houdt ze je op de hoogte van haar bevindingen.

Fijn wakker worden is het niet, maar toch kijk ik ‘s morgens regelmatig zodra ik wakker word op mijn mobiel. Ik open een nieuwsapp, ga door naar Instagram en voor ik het weet ben ik een half uur verder en start ik een beetje grumpy mijn dag. Want door dat mobieltje zit ik direct in mijn hoofd. Zo jammer dit, dat ik dit doe. Want ik weet dat ik heel wat fijner aan de dag begin als ik eerst luister of de vogeltjes fluiten, als ik het raam openzet en frisse lucht inadem, als ik op mijn blote voeten door het huis loop en geniet van de rust en stilte. Kortom: als ik mijn zintuigen langzaam laat ontwaken en me focus op wat ik voel, ruik, hoor, zie.

Herkenbaar? En waarom doen we het dan toch? Ik vraag het me vaak af. En wat heb ik nodig om die stomme gewoonten te doorbreken?

Afgelopen zomer zag ik een advertentie in de Volkskrant die mij prikkelde: een opleiding tot gedragsveranderaar. ‘Waarin je de mens en haar gedrag leert begrijpen en onderzoekt wat er nodig is om gedrag te veranderen.‘ Eerst dacht ik: daar heb ik geen tijd voor. En daarna meteen: gaat het daar niet precies om? Dat mobieltje vaker laten liggen en hier tijd voor maken? Mijn gedrag dus veranderen?

Ik schreef me in en eind oktober is het zover. Dan begin ik! Gaat het me lukken mijn gedrag te veranderen? En wat leer ik allemaal? Ik houd je op de hoogte in deze serie blogs, met om de week een nieuw verhaal over mijn bevindingen.

Tekst Irene Smit Fotografie Travis Yewell/Unsplash