Irenes zoektocht naar hoe het anders kan (2)

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen, en wat is er nodig om iets te veranderen aan ons gedrag? Flow’s creative director Irene is erdoor gefascineerd en startte met een opleiding tot gedragsveranderaar aan de Behaviour Change Academy. In deze blogserie houdt ze je op de hoogte van haar bevindingen.

Een paar jaar geleden volgde ik een opleiding tot mindfulnesstrainer, en het is mooi die in mijn hoofd te verbinden met de opleiding tot gedragsveranderaar. Bij mindfulness leer je kijken naar je automatische piloot, het helpt je meer opmerkzaam te zijn. Ik vind het nog steeds eens van de mooiste ontdekkingen die ik heb gedaan: dat je je gevoelens en gedachten kunt waarnemen, en daarmee je automatische gedrag leert herkennen.

Veranderen is binnen mindfulness niet echt het doel. Het er laten zijn en opmerken is al genoeg. Maar toch werkt dat niet altijd voor mij, vandaar dat ik nu via deze studie onderzoek wat mensen nodig hebben om ook daadwerkelijk iets te veranderen.

Onlangs volgende ik een webinar van het Centrum voor Mindfulness, waarin we een meditatie deden waarbij we een gewoonte onder de loep namen. “Door bewust te zijn van onze gedachtenpatronen, raakt de gewoonte zijn magie kwijt,” zei de trainer.

En zo is het. Want tijdens de meditatie dacht ik na over wat ik doe als ik me even verveel, afleiding wil. Dan pak ik – herkenbaar? – mijn telefoon. Tijdens het kijken voel ik vaak meer onrust. Want al het slechte nieuws dat ik lees in mijn nieuwsapps, de jaloersmakende levens die ik langs zie komen op Instagram, de mailbox vol to-do’s; het is allemaal energievretend, terwijl ik juist even pauze wil op zo’n moment.

Mijn studie is net begonnen, en er valt nog genoeg te leren, maar ondertussen begin ik vast bij mezelf. Ik probeer mijn automatische gedrag van ‘pauze is telefoon pakken’ te vervangen door ‘pauze is een ommetje maken’. Vorige week lukte het: mijn aantal stappen per week is verdubbeld en m’n schermtijd flink verminderd. Nu nog leren hoe ik zo’n mini-gedragsverandering volhoudt… 😉

Dit verhaal is onderdeel van Irenes serie over haar zoektocht naar (gedrags)verandering.

Tekst Irene Smit Fotografie Travis Yewell/Unsplash