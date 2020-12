Irenes zoektocht naar hoe het anders kan (3): zien-wat-er-wél-is

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen, en wat is er nodig om iets te veranderen aan ons gedrag? Flow’s creative director Irene is erdoor gefascineerd en startte met een opleiding tot gedragsveranderaar aan de Behaviour Change Academy. In deze blogserie houdt ze je op de hoogte van haar bevindingen.

Inmiddels heb ik er al drie studiedagen op zitten, en naast dat ik heel blij word van iets nieuws leren (hét middel tegen coronablues), word ik ook blij van nadenken over welk gedrag ik zou willen beïnvloeden.

Voor mijn opleiding leer ik via een model (het behavior change model) gedrag te onderzoeken, en na te denken hoe je dat kunt veranderen. Kleine duwtjes zijn belangrijk (daarvoor leerde ik een mooi nieuw woord: nudging, maar daarover een andere keer meer) en het ‘probleem’ terugbrengen tot een klein, overzichtelijk gedrag dat te beïnvloeden is.

Positieve psychologie

Ik heb besloten me te gaan richten op iets uit de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologie draait om emotioneel welbevinden, en wat daarvoor nodig is. En dat emotionele welbevinden is te beïnvloeden door middel van een positief psychologische interventie. Klinkt ingewikkeld, misschien maar is het helemaal niet. Want je goed voelen zit in heel veel kleine dingen, en een van de praktische manieren om dat te stimuleren is bijvoorbeeld een dankbaarheidsdagboek bijhouden. Een dagboek waarin je regelmatig schrijft waar je – juist ja – dankbaar voor bent.

Nu krijg ik zelf altijd een beetje jeuk van dat woord dankbaarheid, dus ik maak er een wat hippere variant van. Ik gooi het op: zien-wat-er-wél-is.

Zien-wat-er-wél-is

Jarenlang was ik er zelf niet zo goed in. Dan wilde ik een traditioneel gezin in plaats van alleenstaande moeder zijn. Wilde ik veel meer tijd hebben voor theater of en opgeruimd huis hebben. Maar toen leerde ik anders te denken. Nu zie ik dat ik juist omdat ik alleenstaande moeder ben zo’n leuke band heb met mijn pubers. En accepteer ik dat ik nou eenmaal weinig tijd over heb voor theater en huis opruimen omdat ik een hele leuke baan heb (Flow maken!) waardoor ik ’s avonds niet altijd meer energie voor andere dingen heb. Zodra ik ontevreden ben gaat er nu een lampje in mijn hoofd branden: ophouden met klagen en mopperen, zie nou eens wat er wél is.

Het mentale welbevinden boosten

Ik ga met een mini-onderzoekje kijken of ik anderen ook kan stimuleren in dit zien-wat-er-wel is. Met als doel het mentale welbevinden een boost te geven. Martin Seligman, die veel boeken over positieve psychologie schreef, zegt het heel mooi:

“When we take time to notice the things that go right – it means we’re getting a lot of little rewards throughout the day”.

Dit verhaal is onderdeel van Irenes serie over haar zoektocht naar (gedrags)verandering.

Tekst Irene Smit Fotografie Travis Yewell/Unsplash