Irenes zoektocht naar hoe het anders kan (5): kleine stapjes

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen, en wat is er nodig om iets te veranderen? Irene is erdoor gefascineerd en startte daarom een opleiding tot gedragsveranderaar aan de Behaviour Change Academy. In deze blogserie houdt ze je op de hoogte van haar bevindingen. Deze keer: kleine stapjes.

Een van de belangrijkste dingen die ik inmiddels heb geleerd over gedragsverandering is dat het allemaal draait om kleine stapjes. Omdat ik mezelf een goed proefkonijn vind, oefen ik lekker op mezelf.

Zo probeer ik momenteel mijn ochtendroutine te veranderen. We hebben er al eens een artikel over geschreven, toen het boek Miracle morning van Hal Elrod zo populair was: als je eerder opstaat, voeg je zo veel toe aan je dag. Hoe graag zou ik iemand zijn die een uurtje eerder uit bed springt en dan de dag fit en fris begint met yoga, meditatie, een ommetje buiten, een zonnegroet, een gedicht lezen, of wat dan ook. Maar meestal lukt het me niet. Dan blijf ik liggen en laat ik die wekker eeuwig snoozen, om vervolgens te weinig tijd te hebben om rustig mijn ochtend te beginnen.

Nudgen: kleine stapjes

Inmiddels weet ik dat ‘nudgen’ een goede manier is om je gedrag te veranderen. Dit is een gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Eigenlijk zijn het een soort positieve duwtjes in de goede richting.

Nudgen gebeurt overal, zonder dat je het door hebt. Door bijvoorbeeld gezond eten op ooghoogte te leggen in de supermarkt, kiezen mensen eerder voor gezonde producten. Door voetstapjes op de grond aan te brengen met stickers, zijn mensen eerder geneigd vuilnis in de bak te gooien in plaats van op straat. Het is een mooie techniek vind ik, en deze week kwam ik er op een goede manier mee in aanraking.

Ochtendroutine

In een poging mijn ochtendroutine te veranderen, stuitte ik op de training ‘Soepel in het kwadraat’ op Instagram. Ik gaf me op en begin de dag nu tien dagen lang met eerst een halfuur yoga en vervolgens een schrijfoefening. Het is een mooie manier om met nudgen bezig te zijn. Als ik naar bed ga leg ik mijn yogamatje al klaar, en mijn yogakleren, en ik zet de computer vast neer met de link om de sessie te openen.

Allemaal kleine stapjes waardoor de drempel de volgende ochtend laag ligt. En de challenge is op zichzelf ook een mooie vorm van nudgen. In plaats van voortaan altijd vroeg op te staan en yoga te doen, is dit een stimulerend klein stapje: tien dagen lang mijn ochtendritueel veranderen is een mooi begin.

Ik hoop in deze dagen mijn intrinsieke motivatie om eerder op te staan aan te wakkeren, want dat zou toch het mooiste zijn, dat ik van de extrinsieke motivatie (dat ik het doe door de prikkel van buiten, de Instagram-challenge) overga op intrinsieke motivatie, waarbij ik het doe omdat ik het graag wil.

Experiment geslaagd

Ik ben benieuwd of het me lukt na de training de ochtenden blijvend te veranderen. Vanuit gedragspsychologie is mijn experiment al geslaagd, want ik zie wat ik nodig heb om iets te veranderen: nudges en kleine stapjes. En als het dan toch niet lukt, denk ik terug aan het artikel in Flow over de miracle morning. Dat het helemaal niet erg is als het niet lukt om mijn ochtendroutine te veranderen, want dat dat uurtje langer slapen soms juist ’s avonds weer een uurtje langer opblijven oplevert.

Dit is het vijfde verhaal van Irenes serie over haar zoektocht naar (gedrags)verandering. Binnenkort verschijnt haar laatste column in deze serie.