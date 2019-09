Klein wonen met Karin 3

Wonen in een tiny house, hoe is dat? Karin Prins woont samen met haar man en kinderen in een huis van 24 m² en schrijft over de voordelen en valkuilen van klein wonen.

Het rommelt aan de hemel. Donkere stapelwolken komen dreigend dichterbij. Een bosuil roept schel vanuit een hoge boom aan het kanaal. “Dat is het vrouwtje”, zegt de buurvrouw die net met grote vaart aan kwam fietsen om het verwachte noodweer voor te zijn. “Straks antwoordt het mannetje.” We luisteren stil naar het weemoedige ‘Oehoe‘ ergens in de duisternis.

Het was ongewoon warm voor eind augustus. Al geniet ik van avonden wanneer het al donker wordt maar de warmte loom blijft hangen op het veld. Dan steek ik de kaarsjes aan, neem ik plaats in de schommelstoel en luister ik naar het geluid van krekels, de paarden die zich schuren aan de barst van de wilg en in de verte het verkeer van Nieuwegein.

De zomer brengt ons ten afscheid bramen, pompoenen en appels. Op Instagram deel ik wat er groeit en bloeit in Kleinhuizen. Iedere maand kleurt het veld anders, andere bloemsoorten, nieuwe groenten en vruchten. Alsof de natuur vanaf het prille voorjaar haar schoonheid langzaam ontvouwt om zich na de herfst weer naar binnen te keren.

Wat ik niet op Instagram laat zien: benen vol schrammen, krassen en insectenbeten. Dichtbij de natuur leven is ook een wespennest in de technische ruimte van het huis. Kikkers die ons wakker kwaken tijdens de paringstijd. Hooikoorts. Slalommen om tientallen naaktslakken na een regenbui. Hoe diezelfde slakken dineren in de moestuin. De woekerplanten die in rap tempo de gezaaide bloemen verstikken. Per ongeluk met blote voet een pad pletten.

Men zegt wel dat de natuur de beste therapeut is. Ik denk dat dit deels waar is. De psyche lijkt mij te complex om te stellen dat de natuur de oplossing zou zijn voor alle mentale mankementen. Toch brengt het mij rust en zelfkennis, het vele buiten zijn. De natuur met haar schoonheid en grilligheid geeft zoveel inzichten: in volhouden en loslaten, geduld en vertrouwen en de kwetsbaarheid van het leven.