Offline met je bullet journal

Een verzameling van losse lijstjes, een agenda, een creatieve uitlaatklep: een bullet journal (BuJo) richt je zelf in. Stagiaire Suzanne begint in 2020 met lege bladzijden en bekijkt hoe ze die kan vullen.

Mijn leven speelt zich vooral online af. Voor mijn studie gebruik ik alleen een laptop. Wanneer ik thuiskom, ga ik Netflixen of kijk ik hondenfilmpjes op Facebook, en met mijn vrienden klets ik via WhatsApp. Dan is er ook nog Instagram, waar ik regelmatig kijk wat iedereen aan het doen is.

Scrollend door mijn tijdlijn krijg ik op zondagavond een melding op mijn telefoon. ‘Je schermtijd was vorige week gemiddeld 3 uur en 12 minuten per dag.’ Dat is bijna een vijfde van mijn dag. Ruim drie uur per dag gooi ik weg aan het kijken naar filmpjes en de levens van anderen. Dit moet anders. Ik ga vaker offline. En dat begint bij mijn bullet journal.

Ik plan er standaard een avond in de week voor in. In die uren steek ik kaarsen aan, zet ik rustige muziek op en hang ik een bordje aan de deur dat ik niet gestoord wil worden. Dit is mijn offline-moment. Ik pak mijn fineliner en start met de agenda.

Hoewel ik er een op mijn telefoon heb, gebruik ik nog steeds de papieren versie. Ik hou van structuur en schrijf daarom mijn afspraken het liefst op papier. En wanneer ik klaar ben met mijn huiswerk, streep ik dit door. Sobere agenda’s zijn niks voor mij en daarom gebruik ik een eigen stijl in mijn BuJo.

Drie uur later is mijn nieuwe maand af en ligt mijn bureau vol met papier, stickers en Washi-tapes. De drie uur die ik normaal doorbreng op mijn telefoon, heb ik nu in mijn bullet journal gestopt. Een week later krijg ik opnieuw een melding van mijn telefoon: ‘Je schermtijd was vorige week gemiddeld 2 uur en 4 minuten per dag.’

Introductie van de maand

Het begin van de maand introduceer ik in een thema. Ik kies voor de wereld met blauwe tinten. De Engelse quote over reizen met twee afbeeldingen van Parijs passen hierbij. Tijdens een cursus van @krougiecreatief heb ik geleerd dat zwarte lijnen achter letters voor een 3D-effect zorgen, zoals bij ‘januari’. De blauwe tinten komen ook terug in de afbeelding van de pimpelmees. Om de pagina op te vullen, doodle ik wat objecten uit de ruimte.

Maandoverzicht

Om het maandoverzicht te maken, kijk ik terug naar het jaaroverzicht aan het begin van mijn BuJo. Met een maandoverzicht zie ik in een oogopslag wat de belangrijkste afspraken en verjaardagen zijn. Ik teken ook een vlak voor februari, zodat ik daar afspraken neer kan zetten wanneer mijn februari-spread nog niet af is. De blauwe tinten en sterren komen ook weer terug in deze spread.

Weekoverzicht

Ik heb in mijn vorige BuJo’s elke maand geëxperimenteerd met verschillende stijlen, en deze indeling werkt voor mij het beste. Verder gebruik ik deze spread als een normale agenda. Ik maak een apart blokje voor notities en voor de taken die ik deze week moet doen. Om het thema in deze week terug te laten komen, teken ik bergen die mij doen denken aan de zomer van 2018 in Peru, waar ik de prachtige Lares Trail heb gelopen.

Ik gebruik een Leuchtturm1917 als bullet journal en teken en schrijf met de fineliners van Sakura Pigma Micron. De stiften zijn van Zebra Mildliner en Tombow (brush pen).

Tekst Suzanne Kuijvenhoven Fotografie Floor van Koert