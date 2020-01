Routine in je bullet journal

Een verzameling van losse lijstjes, een agenda, een creatieve uitlaatklep: een bullet journal (BuJo) richt je zelf in. Stagiaire Suzanne begint in 2020 met lege bladzijden en bekijkt hoe ze die kan vullen. In deze column vertelt ze meer over trackers.

Elke ochtend spring ik kort onder de douche, eet ik yoghurt met cruesli en ga ik op tijd weg zodat ik de trein van half negen haal. Ik zwem op maandag- en woensdagavond en op vrijdagavond zie ik mijn vrienden. Elke week hetzelfde liedje, want het zorgt voor rust in mijn hoofd.

Ik hou er dus van, routine, en wil ook dat mijn bullet journal hier onderdeel van wordt. Bij mijn allereerste ging dat mis. Ik begon met goede moed, maar omdat ik niet gewend was om hier op vaste tijden aan te zitten, vulden de pagina’s zich steeds minder snel.

Heel wat bullet journals verder lukt het me nu wel om het regelmatig bij te houden. Op dinsdagavond en zaterdag maak ik er standaard tijd voor vrij. Ik gebruik eerst potlood, dan trek ik de lijnen over met fineliner en dan versier ik de pagina’s met papier, stickers en Washi tape. Ik volg dezelfde stappen, keer op keer.

Zelfs de volgorde in mijn bullet journal staat vast. Ik deel ‘m namelijk in per maand: eerst de agenda en daarna mijn trackers. Daarmee houd ik mijn gewoonten, uitgaven en veranderingen in mijn humeur bij. De lol hiervan is dat je er altijd op kunt terugkijken om te zien of je vooruitgang hebt geboekt. Zo kijk ik naar mijn uitgaven van juli en zie ik dat dit mijn duurste maand was vanwege een dubbele vakantie. Om kosten te besparen kan ik dit jaar een keer minder op reis. Alhoewel, dan wijk ik wel af van mijn routine.

Habit tracker

Het leuke van een habit tracker: je bepaalt zelf hoe het eruit komt te zien en wat je wilt bijhouden. Zo hield ik eerst wel tien gewoonten bij, maar dat werkt niet. Je kunt zo’n lijst beter kort houden zodat je het overzicht niet verliest. Ik heb vijf handige gewoonten gekozen die ik leuk vind om bij te houden. Zo zie ik bijvoorbeeld hoe vaak ik per maand gesport heb, en of ik wel voldoende fruit heb gegeten.

Expense tracker

Het maakt niet uit of je student bent of werkt, het bijhouden van je uitgaven is altijd handig. Dit keer schrijf je het niet in je huishoudboekje, maar in je BuJo en heet het een expense tracker. Noteer waar je het geld aan besteedt zodat je kunt zien of je deze maand veel geld hebt uitgegeven aan bijvoorbeeld etentjes buiten de deur. Aan het eind van de maand tel je de uitgaven bij elkaar op en heb je een goed overzicht van alle kosten.

Mood tracker

Met een mood tracker houd je je veranderingen in humeur bij. Op Pinterest staan eindeloos veel ideeën om een mood tracker vorm te geven. Zo kun je werken met een grafiek of kies je een thema – zoals een boom met gekleurde bladeren. Ik geef elke stemming aan met een bepaalde kleur. Zo vind ik de geel-bruine kleuren goed passen bij het kraftpapier dat je in de foto hieronder ziet. Voor mij werkt deze tracker per maand het beste, omdat ik het vervelend vind om elke dag terug te bladeren naar een mood tracker met twaalf maanden.

Ik gebruik een Leuchtturm1917 als bullet journal en teken en schrijf met de fineliners van Sakura Pigma Micron. De stiften zijn van Zebra Mildliner en Tombow (brush pen).

Tekst Suzanne Kuijvenhoven Fotografie Floor van Koert