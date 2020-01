Starten met een bullet journal

Een verzameling van losse lijstjes, een agenda, een creatieve uitlaatklep: een bullet journal (BuJo) richt je zelf in. Stagiaire Suzanne begint in 2020 met lege bladzijden en bekijkt hoe ze die kan vullen.

2016: Mijn moeder schildert al haar hele leven en zelf heb ik ook meerdere pogingen gedaan. Ik maak schetsen, maar gum ze altijd weer uit. Ik ben eigenlijk nooit tevreden en daarom nooit begonnen aan de verf. Toch wil ik wel graag iets creatiefs doen. Iets wat écht bij mij past.

Ik loop naar mijn kast die vol staat met lege notitieboekjes, pennen en stiften. Hoewel ik een echte papierliefhebber ben, weet ik niet goed wat ik ermee moet. Zoekend op het internet ontdek ik de bullet journal, een systeem van Ryder Carroll. Ik zoek verder op Pinterest en kijk verrast naar alle verschillende creaties.

De volgende dag koop ik in de boekenwinkel mijn allereerste bullet journal. Thuis staar ik naar de lege pagina’s. Ze beangstigen me. Dus dit moet ik zelf opvullen? Ik denk aan mijn lege notitieboekjes die ik soms gebruik om lijstjes in te maken – inpaklijstjes, verlanglijstjes. Dit kan ik ook in mijn BuJo doen. En zo vulden mijn eerste bladzijden zich.

Nu, drie bullet journals verder, heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld. Ik ben gek op de combinatie van papier, stickers en handletteren. En het mag best een beetje rommelig zijn. Het is toch mijn dagboek, agenda en verzameling van losse lijstjes. Af en toe laat ik mijn bullet journal aan mijn moeder zien, die trots is dat ik eindelijk mijn eigen creatieve draai heb kunnen vinden.

Ook starten?

Key

Voor een overzichtelijke BuJo gebruik ik ‘keys’: iconen voor mijn taken, activiteiten en notities. Ik zet een vierkantje voor mijn taken, zodat ik die kan inkleuren wanneer ik mijn taak af heb. Als ik een taak wil opschuiven, zet ik er een pijl in. Maar deze key gebruik ik zelden. Meestal zet ik er een streep doorheen en schrijf de nieuwe taak op de goede plek. Wanneer ik iets belangrijkst ga doen, zet ik er een uitroepteken voor. Ik versier de pagina nog met wat doodles. Vaak kies ik voor planten en gebruik ik geen kleur voor een strakke en simpele uitstraling.

BuJo-ideeën

Een aanrader: een lijst met ideeën voor in je bullet journal. Ik maak deze lijst expres in het begin van het boekje zodat ik makkelijk kan terugbladeren wanneer ik inspiratie nodig heb. Wanneer ik bijvoorbeeld een lijst met boeken zie die ik graag wil lezen, schrijf ik ze op in mijn BuJo. Daarna zoek ik op Pinterest naar inspiratie en geef ik er mijn eigen invulling aan.

Jaaroverzicht

Ik gebruik mijn bullet journal ook als agenda, en dan mag een jaaroverzicht niet ontbreken. In een oogopslag zie ik alle maanden en dagen van het jaar. Ja, het is een klus, maar het resultaat loont. Ik schets eerst met potlood de maand op de pagina en daarna pas de dagen. Wees niet bang om fouten te maken. Ik schrijf soms dagen dubbel en dan haal ik die weer weg met Tipp-Ex. Het hoeft namelijk niet perfect.

Ik gebruik een Leuchtturm1917 als bullet journal en teken en schrijf met de fineliners van Sakura Pigma Micron. De stiften zijn van Zebra Mildliner en Tombow (brush pen).

Tekst Suzanne Kuijvenhoven Fotografie Floor van Koert