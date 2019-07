Skip the straw

Het is een gewoonte waar illustrator Lieke van der Vorst graag mee wilde breken: het rietje dat je vaak in een drankje krijgt in restaurants en café’s.

Zo’n plastic rietje gebruik je maar een paar minuten, maar vervolgens zwerft het nog jaren en jaren over de aarde. Lieke ontwierp samen met Dave Hakkens kleine stickertjes die ze als reminder op menukaarten bij de drankjes plakt. Meedoen aan deze guerilla-actie? Je kunt de stickertjes downloaden en zelf printen en plakken.

Ga naar de website voor meer informatie en voor het downloaden van de stickers. Hier vind je ook een filmpje over de actie.

Tekst Ellen Nij Bijvank Illustratie Lieke van der Vorst