Ágnes maakt de mooiste kunstwerkjes van kant

Je vindt kant niet alleen in de open gehaakte kleedjes bij je oma thuis. Ágnes Herczeg gebruikt het materiaal om kleine kunstwerken van te maken.

De kunstenaar werd geboren in Hongarije en woont daar nu nog steeds in een dorp vlakbij de rivier Danube. Ze studeerde textiel aan de universiteit in Boedapest en maakte er na haar afstuderen haar werk van. Voor haar kunstwerken gebruikt ze meerdere technieken en verschillende soorten natuurlijk materiaal.

Zo vind je in haar ‘schilderijen’ onder andere katoen, linnen, jute en hennep. De kaders van haar werk maakt ze door middel van kleine takjes, bast, kokosnoot of ieder ander materiaal wat ze vindt en goed kan gebruiken.

Over het maken van zo’n kunstwerk van kant schrijft ze op haar website: ‘Het is delicaat werk en het voorbereiden ervan kost veel tijd en focus. Eigenlijk is het een beetje zoals tekenen, maar dan met draad. Pas als alle draden op hun plek zitten, verf ik het. Dat is misschien wel het leukste gedeelte van mijn werk, omdat het dan pas écht een schilderij wordt.’

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Ágnes Herczeg