Alessandra Olanow illustreert haar ups en downs

Nadat haar moeder overleed en haar huwelijk eindigde, lag illustrator Alessandra Olanow in de kreukels. Met de schetsjes over haar ups & downs vond ze weer een gevoel van eigenwaarde én haar humor terug.

De New Yorkse illustrator Alessandra Olanow hield erg van haar nauwkeurig uitgestippelde leven en verliet zelden haar comfortzone. Totdat haar moeder onverwacht overleed, haar huwelijk stukliep en haar carrière in het slop raakte. Het voelde volgens Alessandra alsof een zware steen op haar borst was gevallen – ademhalen lukte bijna niet meer. Negeren was haar eerste tactiek, maar dat werkte niet. Dus begon ze te tekenen.

Alessandra Olanow: “Door de ups & downs in mijn leven te schetsen, kon ik iets objectiever naar de pijn kijken. Mijn verzet tegen verandering werd zachter naarmate de tijd verstreek. Ik durfde mijn ongemakkelijke gevoelens onder de loep te nemen en duwde ze niet meer weg. Hoe onprettig dat vaak ook was, ik kreeg er wel een rijker en completer leven door – rommeliger dan ik gewend was, maar dat is prima.”

Je kunt haar illustraties bekijken op haar Instagramaccount en ze heeft ook een eigen website (en boek).

Tekst Caroline Buijs Illustraties Alessandra Olanow