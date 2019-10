Je baan opzeggen en werk gaan doen dat je écht leuk vindt: vaak blijkt de drempel hoog. Toch hoeft het niet bij fantaseren te blijven. Ardi is naast freelance marketingmanager, ook orthomoleculair therapeut en organiseert regelmatig blotevoetenwandelingen.

“Ik ben altijd een harde werker geweest, helemaal als ik ergens blij van word. Marketing kwam op mijn pad en bleek spot on. Doorgaan in de pauzes en tot ’s avonds laat campagnes voorbereiden? Geen probleem. Ik werkte op een aantal tijdschriftredacties, had leuke collega’s en vond het allemaal even spannend. Nooit heb ik gedacht: dit is het toch niet helemaal. Maar het bleek een levensstijl die niet was vol te houden.

Mijn eerste kind was klein bij de geboorte en sliep slecht. Na mijn tweede zwangerschap nam ik langer verlof en probeerde het rustiger aan te doen, maar algauw was het toch weer go, go, go. Tot ik last kreeg van mijn schildklier. Daarvoor was ik nooit ziek, nu zat ik om de paar weken bij de huisarts. Ondanks de medicijnen blééf ik moe. Mijn haar was dun, mijn geheugen slecht en ik wilde alleen maar slapen. Toen iemand opperde om mijn voedingspatroon eens onder de loep te nemen, dacht ik: waarom niet?

Lees ook: Boekentip: Volwassen worden is optioneel

Een orthomoleculair therapeut raadde me aan te ontbijten met venkel, bleekselderij, wortel, appel, noten, ei en een kopje zwarte koffie. Nog diezelfde dag voelde ik me helderder. Daarna had ik ups en downs in mijn schildklierwaarden, maar ik hield vol en na anderhalf jaar kon ik zonder medicijnen. Ik wilde begrijpen hoe dat mogelijk was en begon aan een opleiding voedingsleer. Puur voor mezelf, maar ik raakte steeds geïnteresseerder en mijn omgeving vroeg me vaak om advies.

Uiteindelijk behaalde ik mijn diploma als orthomoleculair therapeut, en besloot ik de marketing op een laag pitje te zetten. Ik huurde een praktijkruimte en dacht: nu gaat het beginnen. De eigen gezondheidscursus die ik had ontwikkeld, kwam direct op gang – maar het aantal cliënten steeg niet snel genoeg. Om het financieel te redden, ging ik weer freelancen in de marketing. Toen lukte het wel.

Ooit wil ik fulltime als therapeut werken, maar voorlopig doe ik het twee dagen per week. Op vrijdagen organiseer ik een blotevoetenwandeling op het strand, in de duinen of door het bos. Een fijne manier om de week af te sluiten, omdat je zo de focus verlegt van hoofd naar lijf. Met acht mensen loop ik ongeveer een uur. Als je contact maakt met je kern, ga je instinctief beter voor jezelf zorgen.

Het is mooi om te zien hoe cursisten zich ontwikkelen, en ik wil die vrijdagen sowieso nooit meer missen. Ze herinneren me eraan dat je niet moet wachten op de perfecte omstandigheden voordat je gaat genieten. Dit is meer dan een baan, het is een manier van leven die geluk brengt.”