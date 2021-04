Botanisch tekenen: de verfijnde illustraties van Anita Walsmit Sachs

In Flow 3 vertelt correspondent Lee Rammelt over hoe verzot ze is op de natuur in het Roemeense Transsylvanië. En zij is niet de enige: ook prins Charles uitte zijn liefde voor het gebied en liet onder andere Nederlandse kunstenaar Anita Walsmit Sachs naar Viscri komen, voor een van zijn passieprojecten.

Prins Charles is een fervent liefhebber en geregeld te vinden in Viscri, een vestingdorpje met Unesco-status. Zijn traditionele Saksische boerderij in het typisch Transsylvaanse blauw trekt veel bezoekers. De prins komt niet alleen vakantie vieren, maar zet zich met zijn Prince of Wales’s Foundation Romania in voor het beschermen van de biodiversiteit en het culturele erfgoed. Hij ondersteunt kleinschalige boerenbedrijven en stimuleert duurzaam ondernemen.

Voor een van zijn passieprojecten nodigde hij in 2018 en 2019 maar liefst 36 botanische kunstenaars uit om deel te nemen en twee weken in Transsylvanië te werken. Het resultaat is een uniek tweedelig naslagwerk, The Transylvania Florilegium, dat de wilde bloemenpracht in beeld brengt met verfijnde illustraties.

Anita Walsmit Sachs

Anita Walsmit Sachs tekende als enige Nederlandse botanische kunstenaar mee aan het prinselijk project: “Viscri ademde iets heel bijzonders uit. ’s Ochtends vroeg zag je de jonge herders de stallen openen en op pad gaan met de dieren. Wij vertrokken na het ontbijt met een auto richting de velden, waar we onze bloemen bestudeerden. In de tweede week namen we onze intrek in Zalanpatak, het historische landgoed van graaf Tibor Kalnoky. Vanuit hier konden we zo te voet het veld in. Wat een prachtige plek.”

Geregeld gaat Anita nog terug naar Roemenië, waar ze lesgeeft in Brasov in botanisch tekenen. “Lesgeven is de leukste kant van mijn werk. Als leerlingen zeggen dat ze anders hebben leren kijken naar de natuur, naar de planten in hun tuin, ben ik blij dat ik heb kunnen bijdragen aan die bewustwording. Die inspiratie delen, daar draait het om.”

Lees het hele verhaal ‘Een eigen voedselbos’ in Flow 3-2021.

Neem hier een kijkje op de website van Anita Walsmit Sachs.

Tekst Lee Rammelt Illustraties Anita Walsmit Sachs