Creatiever met het ‘luisterpad’: 4 oefeningen van Julia Cameron

Je creativiteit (weer) de vrije loop laten? Julia Cameron schreef er meerdere boeken over. Haar laatste, De weg van het luisteren, verscheen onlangs. Ze deelt 4 oefeningen.

The artist’s way ‘Creativiteit is luisteren. Je openstellen voor de inspiratie. Het is niet het uitvinden van iets nieuws, maar afluisteren wat er in de lucht hangt.’ Dit zijn de woorden van Julia Cameron. Ze is filmmaker, scenarist, schrijver, componist, maar het belangrijkste: ze is de schrijver van The artist’s way. Een boek dat miljoenen mensen uit een creatieve dip haalde, tot op de dag van vandaag. Met The artist’s way introduceerde Cameron het begrip ‘morning pages’: elke dag drie kwartier eerder de wekker zetten om drie pagina’s vol te schrijven met wat er op dat moment maar in je opkomt. Een andere klassieker om je creativiteit te stimuleren die van haar komt, is de ‘artist date’: een wekelijkse afspraak met jezelf om de kunstenaar in jezelf te voeden. Het lijken simpele dingen, maar haar methode gaf enorm veel mensen net het duwtje dat ze nodig hadden om eindelijk hun creatieve droom te volgen en een roman te schrijven, een album te componeren of een filmscript af te ronden. Het luisterpad

Julia Cameron is inmiddels 73, maar ze is nog productief als altijd. Haar nieuwe boek De weg van het luisteren schreef ze – naast onder meer een musical – vrijwel helemaal tijdens de pandemie. Het boek borduurt verder op The artist’s way, waarbij ze de lessen oppoetste en ervaringen verwerkte die ze had met cursisten. Ook voegde ze er zes hoofdstukken aan toe om door ‘de weg van het luisteren’ het pad van The artist’s way te verdiepen.

Het gaat om luisteren naar je omgeving, naar anderen en vooral naar je ‘hogere zelf’. In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Forbes zegt ze: “Het luisterpad is ontstaan doordat ik alleen op de top van een berg woon. Het is er erg stil en ik merkte dat ik naar geluiden om me heen luisterde. Ik heb nu veertig boeken geschreven en mij wordt vaak gevraagd: hoe kun je zo productief zijn? Het antwoord is dat ik luister, en ik krijg aanwijzingen over wat ik vervolgens moet schrijven.”

4 luisteroefeningen van Julia Cameron

Schrijf een dag lang op wat je hoort en wat dat met je doet. Welke geluiden maken je vrolijk? Welke geluiden maken je nerveus? Zet een favoriet muziekstuk op. Luister er aandachtig naar. Wat zijn je associaties? Luister opnieuw aandachtig. Zijn je associaties hetzelfde? Wat denk je dat de componist heeft gedacht? Maak een afspraak met een vriend. Luister aandachtig met de intentie iets te leren. Als je hierop focust, wat gebeurt er dan? We zijn gewend altijd advies te vragen aan anderen, maar wat als we het vragen aan onszelf? Schrijf zonder na te denken antwoorden op je vraag en laat je hart spreken. Is het anders dan wat je met je hoofd had geantwoord?

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Alicia Block Handlettering Valerie McKeehan