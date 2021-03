Cyndie Spiegel richtte een vrouwenplatform op: Dear grown ass women

De Amerikaanse schrijver, spreker en verbinder Cyndie Spiegel miste een community voor stoere vrouwen boven de 35. Toen ze die niet kon vinden richtte ze zelf Dear grown ass women op.

Wat ben je aan het doen?

“Mijn werk draait om het sterker maken van vrouwen en positieve psychologie, maar de focus ligt ook op sociale gerechtigheid door het delen van verhalen. Vanwege de lockdowns afgelopen jaar was het moeilijk om mijn werk uit te voeren zoals ik wilde. Je kunt niet goed in een flow blijven als je niet zeker weet wat je volgende stap moet zijn.”

Hoe ontstond je platform Dear Grown Ass Women?

“Ik omring me graag met mensen die anders zijn dan ik, daar leer je van. Daarom was ik al een tijdje op zoek naar een diverse community voor stoere vrouwen van boven de 35. Omdat ik die niet kon vinden, richtte ik zelf een platform op waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten die in eenzelfde fase zitten, maar toch heel verschillende levens leiden.”

Waar bracht het je?

“Diversiteit en cultuur zijn speerpunten geworden in mijn werk. Ik ben een joodse vrouw uit Amerika die vijftig procent zwart is en vijftig procent wit. Door die lens kijk ik naar de wereld. Een paar jaar geleden werd ik gevraagd om te spreken op een congres in Utah over het onderwerp samenwerking. Op dat podium voelde ik dat ik leefde op een manier die ik niet eerder had gevoeld. De verhalen bleven maar komen, verbindingen werden gelegd, en kort daarna stroomden van overal uit het land de uitnodigingen binnen. Ik hoor vaak terug dat ik een zaal energie kan geven, mensen met mijn kwetsbaarheid inspireer en overtuigend kan spreken over kansen voor iedereen – niet alleen voor de bevoorrechten onder ons.”

Hoe blijf je geïnspireerd?

“Ik richt me op dingen die echt belangrijk voor me zijn. Op social media volg ik alleen accounts van mensen van wie ik iets kan leren, die me inspireren of anderszins iets toevoegen aan mijn leven. Ik lees ook veel over onderwerpen als positieve psychologie, doorzettingsvermogen, veerkracht en afkomst. En ik blijf graag in gesprek met mijn community om elkaar steeds beter te begrijpen. Inspiratie kan ’m ook zitten in simpele dingen: een glas wijn drinken met mijn man, terwijl onze brutale kat Jake om aandacht vecht.”

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com