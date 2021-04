De Antwerpse Evi maakte een ‘raamverhaal’ door haar straat voor meer verbinding

Evi de Wachter woont aan een lange straat in Antwerpen en merkte dat er onderling weinig verbinding was. Ze verzamelde woorden in de buurt en schreef het verhaal op de ramen in de straat.

Hoe kwam je op het idee om een raamverhaal te maken?

Ik woon aan een hele lange straat in Antwerpen met veel mensen. Maar tussen die bewoners merkte ik dat er niet veel sociale verbondenheid is. Ze kennen elkaar wel, maar omdat de straat zo lang is, is dat vooral van gezicht. Ik ging nadenken hoe we dit zouden kunnen veranderen. Ik maak al een tijd raamtekeningen naast mijn werk, bijvoorbeeld bij geboortes of jubilea. Ik dacht: dat moet ook kunnen in de hele straat. Samen met mijn zoontje verspreidde ik flyers in de straat met een oproep of mensen mee wilden werken aan een straatverhaal. Gelukkig reageerden er genoeg mensen enthousiast.

Hoe begon je met het verhaal?

Ik heb een lang interview gedaan met een bewoner van de straat, genaamd Ivo, die hier al zijn hele leven woont. Zijn ouders en grootouders hebben er zelfs gewoond en hadden een bakkerij. Daarom kent hij veel figuren en verhalen uit de straat. Het raamverhaal heb ik geschreven gebaseerd op dat wat hij aan mij vertelde.

Om de andere buurtbewoners hier ook bij te betrekken vroeg ik ze om een woord in te sturen. Een favoriet woord, een woord dat leuk klinkt of een woord waar je hoop uit put. Het mocht allemaal. Alle woorden heb ik vermengd met het verhaal van Ivo en opgeschreven als een soort lange vers.

En wat waren de reacties van de buurt? Heb je het idee dat er meer verbinding is?

Het zorgt wel voor sociale binding binnen de buurt. Het was de bedoeling om de straat of de buurt een beetje tot leven te brengen. Dat er dingen te zien zijn. Veel mensen blijven even staan kijken, stappen van de fiets en lezen het verhaal. Op sommige ramen staan ook woorden in het dialect. Laatst zag ik een opa woorden aan zijn kleinkinderen uitleggen. Dan denk ik echt: dat is ontzettend tof. De buren zelf ga ik binnenkort eens vragen of het onderling heeft gezorgd voor een gevoel van meer verbondenheid.

En hoe nu verder?

Bewoners uit andere straten waren ook enthousiast: zij wilden het ook wel op hun huizen. We gaan daarom kijken wat er mogelijk is. En in mijn eigen straat zit het verhaal natuurlijk nog niet zo lang op de ruiten, maar er zal een moment komen dat mensen hun ramen willen wassen en dan gaat het eraf. Maar ik vind dat dat ook wel weer past bij straatkunst: dat moet vanzelf ook weer verdwijnen.

Leuk als je in de buurt van de Ballaarstraat in Antwerpen woont: op de ramen staan ook allerlei losse letters door elkaar die samen een zin vormen. Ontcijfer jij de zin? Dan maak je kans op een raamtekening van Evi.

Meer informatie over de raamtekeningen van Evi vind je op haar website Omdenkerij.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Evi de Wachter