Sarah K. Benning borduurt

Sarah K. Benning woont in de Verenigde Staten met haar man en is borduurkunstenaar. Ze vertelt erover.

Wat ben je aan het doen?

“Ik borduur. Een creatieve uitlaatklep is voor mij net zo essentieel als water, lucht of een dak boven mijn hoofd. Ik hou van borduren vanwege de langzame handelingen ervan. Je kunt het proces niet versnellen. Voor mij is het een manier om me te concentreren, het maakt me ook rustig. Borduren werkt bijna therapeutisch. Vaak werk ik wel aan meerdere stukken tegelijk om me scherp te houden.”

Wanneer ontdekte je het borduren?

“Ik ben ermee begonnen in 2013. Ik was net afgestudeerd aan de kunstacademie in Chicago en liep stage op de afdeling met wetenschappelijke illustraties in het New York State Museum. Eigenlijk was ik niet geïnteresseerd in een carrière in de kunstwereld, ook al had ik net een diploma gehaald in de beeldende kunst. Ik had een creatieve uitlaatklep nodig en borduren paste perfect bij mij. Voordat ik het wist, had het mijn leven overgenomen, in positieve zin.”

Hoe heb je het geleerd?

“Ik heb het mezelf geleerd, met vallen en opstaan en heel veel experimenteren. De fysieke handeling van het borduren is eigenlijk maar een klein onderdeel van het werk. Elementen als de compositie, vorm, lijn, kleur, balans en het perspectief zijn ook belangrijk. Ik zie mijn werk als illustraties of tekeningen die met naald en draad worden gemaakt. Mijn achtergrond – acht jaar kunstacademie – helpt natuurlijk bij het ontwikkelen van deze vaardigheden.”

Tekst Jeanette Jonker Fotografie Sarah K. Benning

