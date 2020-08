De illustraties van Claire van Heukelom

De illustraties bij het verhaal ‘Milder kijken naar anderen’ uit Flow 8 van vorig jaar, zijn gemaakt door Claire van Heukelom. Ze vertelt over haar werk en leefomgeving.

“Ik woon in een gehucht dat maar negen zielen telt, verscholen in de bergen in Zuid-Frankrijk. Als ik uit het raam kijk, zie ik een bos met kastanjebomen van honderden jaren oud en op de achtergrond de Alpen. Ik leef er met de seizoenen mee, zie de natuur veranderen in steeds weer nieuwe kleuren, eet uit eigen tuin of wat er lokaal te krijgen is.

Met de honden loop ik vaak de bossen in, of ik ga de berg op met een rugzakje met een thermoskan thee en een boek. De kleuren van de wilde bloemen in mijn tuin en de omgeving, en de kleuren van de lucht die steeds veranderen, vind je terug in mijn illustraties.”