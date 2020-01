De illustraties van Miranda Sofroniou

De Australische Miranda Sofroniou maakt illustraties en laat zich inspireren door haar reizen en avonturen. Ze vertelt meer over haar illustraties.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben mijn eerste kinderboek aan het illustreren, erg leuk en spannend. Daarnaast ben ik net verhuisd naar een huis met een grote tuin waarin ik groente en bloemen wil kweken.”

Waar kunnen we jouw werk aan herkennen?

“Ik schilder alles met de hand en laat me graag inspireren door mijn reizen en avonturen. Het is leuk om plekken te creëren waar je als kijker met een beetje fantasie zo in kunt ­stappen. Ook experimenteer ik graag met verschillende materialen; dan meng ik bijvoorbeeld gouache, waterverf en ­potlood. Kleuren en patronen zijn vaak het uitgangspunt.”

Welk facet bevalt je het best aan je werk?

“De vrijheid! Ik kan mijn eigen tijd indelen en dat is ideaal voor mijn creativiteit. Op sommige dagen heb ik veel inspiratie en zit ik helemaal in een project. En op dagen dat illustreren niet goed lukt, doe ik gewoon andere dingen, zoals mijn administratie. Ik vind het ook leuk dat geen dag hetzelfde is, het loopt altijd weer anders.”

Hoe deel je je werkdag meestal in?

“Ik ben een ochtendmens, dus ik sta graag vroeg op. Omdat ik heel veel achter mijn bureau zit, begint mijn dag met wat oefeningen – goed voor mijn brein. Daarna drink ik een espresso, beantwoord ik wat mails en ga ik naar mijn atelier om de rest van de dag te schilderen.”

Je groeide op in Engeland. Hoe ben je in Melbourne beland?

“Mijn vriend en ik woonden in Londen, maar we waren een beetje klaar met het leven in een grote stad. We hadden zin in verandering en ik wilde altijd al in het buitenland wonen. Het buitenleven in Australië en de creativiteit van ­Melbourne spraken me aan. Het is een stad waar iedereen zijn passie volgt en waar je heel goed je eigen creatieve bedrijf kunt beginnen. Ik ben dankbaar voor dit avontuur en de kansen die op mijn pad zijn gekomen.”

Bekijk meer van Miranda’s illustraties op haar website.

Interview Jeannette Jonker Fotografie Miranda Sofroniou