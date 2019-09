De papierkunst van Masayo

Masayo Fukuda maakt de mooiste dingen van papier met de Kirie-techniek: de Japanse vorm van paper cutting. Haar kunstwerken zijn zó bijzonder en gedetailleerd, dat je amper ziet dat ze van papier gemaakt zijn.

Kirie is letterlijk te vertalen als ‘gesneden afbeelding’. Hierbij snijd je details uit een groot vel wit papier. Als je ze daarna tegen een zwarte achtergrond houdt, ontstaat er een prachtig silhouet. Masayo Fukuda beoefent deze traditionele Japanse vorm van paper cutting al meer dan 25 jaar. Ze is het meest trots op de octopus waar ze in 2018 twee maanden aan werkte. Het werk is zo ingewikkeld en gedetailleerd dat het bijna lijkt of het getekend is.

“Papierkunst is voor mij een manier om alle dagelijkse stress los te laten,” vertelt Masayo. “En je hebt er niet meer voor nodig dan papier, een mesje, een snijmat en goed licht.”

Meer van Masayo’s papierkunst kun je vinden op haar Instagram.

