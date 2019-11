Brieven schrijven is terug

In de Facebookgroep Flow Paper Lovers zien we opvallend veel oproepen voor penvrienden langskomen. Leuk om te zien dat handgeschreven post versturen zo populair lijkt te zijn. Over het goede van brieven schrijven (en ze ontvangen).

Tegenwoordig communiceren we vooral via social media. We worden overspoeld met veel berichtjes, meldingen en andere pings en zijn geneigd meteen te reageren. Vaak doen we dat ook, omdat het zo makkelijk is. De communicatie is vluchtig en berichten worden niet meer met aandacht geschreven. En daar zijn we aan gewend geraakt.

Maar kun je je nog herinneren dat je nieuw briefpapier ging kopen? De geur van nieuw papier opsnuiven, niet kunnen kiezen tussen alle mooie prints en ondertussen bedenken naar wie je er een wilt sturen. En dan het fijne gevoel van een brief schrijven. Het voelt bijna alsof je een kunstwerk maakt.

In tegenstelling tot digitale berichten zijn handgeschreven brieven tastbaar en hebben ze emotionele waarde. De vreugde die je voelt als een brief op de deurmat valt en je het handschrift herkent. Er zat tijd en moeite in ‘m bij jou op de mat te krijgen, en dat voel je. Het hele proces dat eraan vooraf is gegaan draagt bij aan de ervaring.

En dan is het schrijven van zo’n brief of kaart ook nog eens therapeutisch. Een soort dagboek, waarbij iemand luistert en reageert. Creatievelingen kunnen nog een stap verder gaan en de brief veranderen in een kunstwerk met stickers, decoratieve tape of hand lettering.

Zin om zelf aan de slag te gaan? Er bestaan online platforms die de mogelijkheid bieden om brieven uit te wisselen met mensen uit andere landen. Postcrossing, bijvoorbeeld. Via deze website stuur je een kaart naar een willekeurig persoon in Nederland, Europa, of ergens anders op de wereld. Voor iedere kaart die je schrijft, krijg je er ook een terug, van iemand anders.

In ons nieuwste Book for Paper Lovers vind je briefpapier en enveloppen.

Fotografie Fotografierende/Unsplash.com

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.