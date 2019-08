Deborah over haar illustraties in het Your Keep Calm Daily Craft Book

Deborah van der Schaaf is een freelance illustrator uit Rotterdam en maakte de illustraties voor onze nieuwe special Your Keep Calm Daily Craft Book. Ze vertelt erover.

Hoe ging je te werk bij dit boek?

Ik verzamelde materialen, bedacht toepasselijke beelden en experimenteerde met de verschillende technieken. Eigenlijk hetzelfde zoals het voor de lezer zou moeten zijn: experimenteren aan de hand van de structuur die het boek je geeft. En als je eenmaal bezig bent, werkt het zeer rustgevend, merkte ik.

Welke technieken heb je gebruikt?

In mijn werk gebruik ik altijd al verschillende technieken en materialen: soms aquarelverf, soms borduurgaren, het hangt af van de opdracht en het onderwerp. In dit boek kun je aan de slag met onder andere verf, washi tape, tekst, gevonden beeld, sjablonen, papier, je telefoon of camera én naald en draad.

Heb je een favoriete opdracht?

Het handletteren van een appje (dag 282) vind ik zo’n goeie: iets hedendaags wordt daar gecombineerd met een (ouderwetse) vaardigheid. Ook de opdrachten waarbij de nadruk ligt op uitpluizen van hoe je in elkaar zit en wat belangrijk voor je is, vind ik mooi.