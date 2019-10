Een eigen foodblog gestart

Je baan opzeggen en werk gaan doen dat je écht leuk vindt: vaak blijkt de drempel hoog. Toch hoeft het niet bij fantaseren te blijven. Angelique begon naast haar werk als loyalty director, een foodblog over de Italiaanse keuken en eetcultuur.

“Op mijn 24ste begon ik als copywriter bij een marketing-communicatiebureau. Ik hield van schrijven, maar omdat het op commando moest, verloor ik mijn creatieve energie. Toevallig kwam binnen dat bedrijf een andere, meer organisatorische functie vrij. Niet mijn jeugddroom, maar interessant werk dat bij me past. Inmiddels stuur ik zes mensen aan en dat doe ik met plezier. Toch begon het vijf jaar geleden te kriebelen. Ik wilde weer schrijven.

In die tijd verschenen steeds meer foodblogs. Zoiets leek me leuk en vrijblijvend. Ik hou van koken en mijn half-Italiaanse vriend heeft familie in Rome. Als we daar iets lekkers aten, kon ik het recept vaak nergens vinden of het was aangepast aan de Nederlandse smaak. Zo kwam ik op het idee voor een blog met authentieke Italiaanse recepten en verhalen over culinaire tradities.

Ik hou niet van half werk en besloot meteen dat Me, Myself & Italy het hobbyniveau moest ontstijgen. Dus vroeg ik foodbloggers om advies, liet een logo ontwerpen, volgde fotografiecursussen en bekeek eindeloos veel tutorials over het bouwen van websites. Alles bij elkaar duurden de voorbereidingen een half jaar. De site vloog er om de haverklap uit omdat ik weer eens iets fout had gedaan – maar toen alles af was, stónd mijn blog ook. Ik meldde me aan bij een aantal pers- en communicatiebureaus en kreeg vrijwel direct uitnodigingen om Italiaanse koffie te testen of kookboeken te recenseren. Tegenwoordig heeft mijn site elke maand vijfduizend bezoekers.

Lees ook: De Decemberzegels van Sanny van Loon

Gemiddeld besteed ik één dag per week aan het bedenken, bereiden en op de foto zetten van gerechten. Ik heb twee kratten vol servies, vorkjes en mooie ondergronden, speciaal voor dit werk. Meestal ga ik in het weekend koken. Gefrituurde courgettebloemen, pasta risottata, heerlijk. Daarnaast ben ik altijd op zoek naar nieuwe content. En mijn blog is een goede smoes om Italianen het hemd van het lijf te vragen. Toen ik tijdens mijn vakantie op Sicilië in een fijne B&B logeerde, heb ik de kok om kookles gevraagd. Ik had een topmiddag en ontdekte meteen een paar Siciliaanse streekgerechten.

Mijn ‘echte’ baan wil ik niet opgeven. Vanwege de financiële zekerheid, maar ook omdat ik energie krijg van collega’s en de afwisseling. En als fulltime blogger zou ik concessies moeten doen. Commerciële aanbiedingen accepteren bijvoorbeeld, terwijl ik alleen wil schrijven over producten waar ik echt achter sta.

Dankzij mijn blog vind ik schrijven weer leuk. Oké, ik moet me er soms toe zetten, maar de beloning maakt alles goed. Het is te gek als mensen zeggen dat ze mijn site inspirerend vinden en alleen nog míjn versie van pesto maken.”

In Flow 7 vind je meer verhalen van mensen die hun droombaan met hun ‘gewone werk’ combineren.

Bekijk de foodblog van Angelique hier.

Interview Eveline Stoel Fotografie Anouk de Kleermaeker