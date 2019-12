Een eigen koffiewinkel

Casey Wojtalewicz en Ally Walsh besloten iets te doen met hun liefde voor reizen en het zwarte goud, en openden in Los Angeles een winkel met alles wat je nodig hebt voor een goede kop koffie. Ze vertellen erover.

Wat zijn jullie aan het doen?

“Zoals altijd zijn we bezig met koffie. Het begint als we opstaan. Wie als eerste wakker is, verwarmt het water op het fornuis, weegt de bonen af en maalt ze (hierdoor wordt de ander meestal wakker). We schenken de koffie op en genieten van het moment: het is een mindful ritueel voor ons. We vinden het fijn om de dag te beginnen met iets wat vertraagt en veel focus en aandacht nodig heeft.”

Wat hebben jullie met koffie?

“Toen we elkaar ontmoetten, waren we allebei veel weg voor ons werk. Tijdens die reizen vonden we het leuk op zoek te gaan naar lokale branders. We stuurden dan steeds bonen op naar de ander, zodat die er thuis van kon genieten. Als we allebei thuis waren, begonnen we het samen wakker worden met een kopje koffie steeds meer te waarderen. Onze liefde voor koffie en reizen raakte met elkaar verweven. Zo ontstond het idee voor Canyon Coffee: een shop voor koffiebonen en andere koffiebenodigheden.”

Wat is jullie favoriete koffie?

“We drinken graag zwarte filterkoffie. Onze favoriete koffie is chocoladeachtig en zacht, daarom ontwikkelen we bonen die door het brandproces een ‘medium’ profiel krijgen. Dat geeft je koffie een chocolade- en karamelsmaak.”

Werken jullie veel?

“Als je een eigen bedrijf begint, is het heel makkelijk om veel te werken. Alles is spannend en het lijkt wel alsof er altijd nog iets te doen is. De belangrijkste les is dat je je eigen welzijn op de eerste plaats moet zetten. Zorg ervoor dat je leven naast je werk er niet onder lijdt. Eigenlijk komt het neer op de woorden die op onze verpakking staan: ‘Wij geloven in het koffieritueel om mensen samen te brengen en schoonheid en warmte toe te voegen aan het dagelijks leven. Geniet ervan en blijf in balans.’”

Interview Jeannette Jonker