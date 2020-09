Flow’s animator Jana deed een artist-in-residence in Zweden

Je kent Jana Kaminski misschien van haar stop-motion animaties voor Flow. Deze zomer verbleef ze een maand lang in Göteborg, Zweden, als artist-in-residence. 5 vragen.

We kennen je bij Flow van de animaties van de nieuwe nummers. We zijn benieuwd: wat doe je eigenlijk nog meer?

“Ik werk als freelance stop-motion animator (en af en toe als illustrator) voor verschillende opdrachtgevers. Vaak maak ik social media-spots zoals voor Flow, maar ik doe ook projecten als animaties voor muziekvideo’s of voor een jeugdserie.”

Afgelopen augustus werkte je vanuit Zweden. Wat heb je daar gedaan?

“Ik verbleef een maand lang bij ’Konstepidemin’ in Göteborg als artist-in-residence. Dat betekent dat ik een woon- en werkruimte huurde om aan eigen creatieve projecten te werken. Konstepidemin is een werkplaats met zo’n 130 ateliers van kunstenaars uit verschillende disciplines en vijf gaststudio’s voor internationale kunstenaars.

Naast het werk dat ik in opdracht doe, heb ik al langere tijd eigen projecten en ideetjes liggen, zoals het combineren van animatie met schilderijen en collages. Alleen vond ik het in mijn thuisomgeving toch best lastig om tijd en ruimte te vinden om hiermee te experimenteren. Doordat ik bij Göteborg op een plek zat met nieuwe prikkels en kunst om me heen, zonder alledaagse afleidingen, had ik er een stuk meer focus en rust voor.”

Hoe vind je zo’n artist-in-residence plek?

“Een jaar geleden begon ik het internet af te zoeken naar artist-in-residence-programma’s. Er zijn mogelijkheden in de hele wereld. Uiteindelijk heb ik gesolliciteerd bij Konstepidemin, omdat ik het idee had dat je hier veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid hebt, maar er tegelijkertijd ook ruimte is voor uitwisseling met andere kunstenaars. Dat klopte, al was de situatie door corona wel iets anders: er waren weinig andere kunstenaars en evenementen vonden nu digitaal plaats. Daarnaast hou ik erg van de Zweedse cultuur en prachtige landschappen, dus dat was zeker ook een reden.”

Heb je in Nederland ook een aparte werkplek?

“Ja, ik zit in de Vechtclub XL in Utrecht. Dit is een grote verzamelplaats voor creatieve bedrijven, waar ik een ruimte deel met negen andere freelancers uit verschillende disciplines. Ik vind het fijn om op die manier toch een soort van collega’s te hebben, en het is een hele leuke en gezellige plek.”

Aan wat voor projecten zou je in de toekomst graag nog willen werken?

“Het lijkt me erg leuk om mijn vrije werk toe te passen voor een specifieke opdracht, zoals een videoclip of live visuals voor een evenement. Wie weet lukt het ook ooit om een kleine expositie op te zetten. Als ik dit in ieder geval verder kan uitbouwen, naast het opdrachtwerk als stop motion animator wat ik ook met heel veel plezier doe, zou dat ideaal zijn.”

Jana’s animaties voor de online cursus ‘Het leven kan anders’

Jana maakte alle animaties voor Flow’s eerste online cursus via Instagram, over hoe je mindfulness kunt toepassen in je dagelijks leven. Hadas Hayun maakte alle illustraties, die Jana op haar beurt weer animeerde en verwerkte in video’s. Hier lees je meer over de online cursus en over hoe je mee kunt doen.

Al Jana’s werk is te vinden op haar website Janakaminski.com.

Jana’s Instagram vind je hier.

Hier vind je de website van Konstepidemin.

Tekst Ilse Savenije Beeld Jana Kaminski