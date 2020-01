Fotograferen op afscheidsceremonies

Alessandra Mignardi is fotograaf en werkt regelmatig tijdens afscheidsceremonies. Ze vertelt over haar werk.

Wat ben je aan het doen?

“Drie jaar geleden vroeg een vriendin of ik foto’s wilde maken op de uitvaart van haar moeder. Ik schrok er een beetje van. In Italië, waar ik ben geboren, zijn begrafenissen vaak de dag na het overlijden. Iedereen zit dan nog diep in het verdriet. Niemand zou het begrijpen als ik daar met een camera rondliep. Maar hier in Nederland draait het meer om ‘het leven vieren’, realiseerde ik me die dag bij de moeder van mijn vriendin. Ik was heel zenuwachtig, het raakte me diep, maar ik probeerde professioneel te blijven. Na afloop, bij de koffietafel, zei de uitvaartondernemer: ‘Je was zo prettig onzichtbaar, mag ik de foto’s zien?’ Sindsdien belt ze me regelmatig voor klussen.”

Wat voor foto’s maak je op afscheidsceremonies?

“Een hand op een schouder, een speciale bloem: ik zoek vooral momenten van liefde en mooie details. Mensen fotografeer ik nooit in het gezicht, dat is te kwetsbaar. Er was een meisje dat zich bij de begrafenis van haar vader vastklampte aan een tas. Toen de begrafenisondernemer die foto zag, zei ze: ‘Dat heb je goed gezien, haar vader had die tas de dag voordat hij stierf voor haar gekocht.’”

Kun je wennen aan het verdriet?

“Ik ben sterker geworden, al huil ik soms nog in de auto terug. Achteraf krijg ik vaak berichtjes van mensen dat ze zo blij zijn met de foto’s. Er gebeurt veel tijdens zo’n dag, nabestaanden kunnen belangrijke momenten vergeten. Kinderen die hun vader of moeder hebben verloren, houden een mooie herinnering voor later. Maar ook voor vrienden en familieleden helpt het bij de verwerking om te zien wie er allemaal waren en met hoe veel liefde ze werden omringd.”

Interview Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker