Museum van mezelf: Barbara Bredero

Ze is bekend van films als Dikkertje Dap, de eerste drie Mees Kees-films en Taal is zeg maar echt mijn ding. Regisseur Barbara Bredero over haar persoonlijke museum.

Giraf

“Op de eerste dag dat ik aan het werk ging voor Dikkertje Dap kocht ik deze giraf bij Artis. Met een Playmobil-poppetje erbij konden we alle scènes uitdenken en visualiseren. De giraf is voor mij een talisman geworden.” Gouden ketting

“Mijn vriend ontwierp een lettertype voor op de geboortekaartjes van onze kinderen Mees en Boris. Tien jaar later gaf hij me gouden kettinkjes met hun namen in dit unieke lettertype, een heel dierbaar cadeau. Zo draag ik de kinderen altijd bij me.” Zwart-witfoto

“Voor het 25-jarig huwelijk van mijn ouders gingen mijn broer, zussen en ik op de foto. Pas achteraf zagen we dat we alle vier op hetzelfde moment een gek gezicht trokken. Het tekent de humor die we delen en onze genetische verbondenheid.”

