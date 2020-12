Hoe zorgen creatieven voor hun geest? #4 Jantien de Bruin

In het Museum van de Geest kun je de Flow Slow Art Route lopen. We vroegen verschillende kunstenaars die iets voor het museum hebben gedaan: hoe zorg jij voor je mentale gezondheid? Deze keer: Jantien de Bruin.

Wat is er van jou in het museum te zien?

“Ik heb een installatie gemaakt, genaamd Sister Love, met foto’s, objecten en video’s. Sister Love gaat over verlies, herinnering en verbinding naar aanleiding van de suïcide van mijn zus in 2015. Mijn zus kampte al meerdere jaren met zware depressies. Uitzichtloosheid dreef haar, vermoed ik, uiteindelijk tot deze wanhoopsdaad.

Na haar overlijden kreeg ik de behoefte een herinnering te maken en was creëren een manier om met mijn verdriet om te gaan. In Sister Love doorloop ik een zoektocht naar het verleden en de relatie met mijn zus. Kleine details uit oude jeugdfoto’s heb ik uitvergroot en het Zwitserse landschap van onze gezamenlijke jeugd is een terugkerend en herkenbaar element. Ook combineer ik de fragmenten uit het verleden met nieuwe beelden.

De installatie kan hopelijk voor veel mensen een vorm van herkenning en troost bieden. Iedereen die een dierbare heeft verloren of iemand in zijn omgeving heeft met een depressie, voelt zich dan even niet alleen.”

Hoe zorg jij voor je geest?

“Voor mij is het heel belangrijk om tijd voor mezelf vrij te maken en even alleen te zijn. Ik houd ervan om naar buiten te turen, een wandeling te maken, te lezen en te fotograferen. Vrij fotograferen is voor mij heel bevredigend. Het geeft voldoening en het haalt iets in mij naar boven waar geen gedachtes voor bestaan. Het voelt heel intuïtief.

In Zwitserland zijn doet mij ook heel goed. De bergen daar roepen voor mijn gevoel een soort oerkracht op.”

Interview Sara Assarrar Fotografie Bastiaan van Musscher & Jantien de Bruin