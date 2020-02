Nederlandse illustrator Marenthe Otten maakt werk met verschillende stijlen. Ze vertelt erover.

Hoe is het illustreren begonnen?

“Toen ik drie was, begon het al. Het werd pas echt serieus in het vierde jaar van de kunstacademie – ik studeerde Grafisch Ontwerpen. Voor mijn eindexamen kreeg ik de mogelijkheid om etsen bij de gedichten van Annie M.G. Schmidt te maken, een feestje! Hier begon mijn liefde voor het illustratievak. Toen ik een paar jaar later bij het tijdschrift Libelle werkte als freelancer, kreeg ik mijn eerste échte illustratieopdracht. Wow, ik herinner het me nog goed. Ik was in de wolken.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik hoor van anderen dat ik veelzijdig ben en meerdere stijlen heb. Dat is ook zo. Dus, hier is een samenvatting:

Thema’s en onderwerpen die vaak terugkomen zijn bloemen, gekke figuren, handgeschreven letters en teksten (dat deed ik op mijn vijftiende al), gekke figuurtjes en dieren, gezichten.

Soms een beetje gek.

Kleuren: ik ben dol op roze en goud. Daarnaast gebruik ik veel rood en blauw (in alle schakeringen) en andere heldere vrolijke kleuren.

In mijn art journal decoreer ik graag. Daar versier ik oude ansichtkaarten en vintage foto’s. Ik plak kant, vintage advertenties en washi tape over en door elkaar heen. Alles kan en mag. Het is mijn vrijstaat.

Ik werk vaak gedetailleerd en heel precies (behalve in mijn art journal).

Ik ben dol op polkadots en stippen.

Mijn werk is vaak vrolijk, gelaagd en kleurrijk.

Avant-gardistisch.”

Heb je een favoriet werk?

“Nee. Nouja, mijn art journal. Daar ben ik zó zuinig op. Ik sleep het overal mee naartoe. Mijn stiekeme wens is om een reis te maken met de Orient-Express. Mijn art journal gaat dan mee.”

Hoe ziet je gemiddelde dag eruit?

“Ik sta op rond 7 uur en begin de dag altijd met cappuccino. Dan zit ik voor mijn raam, drink mijn koffie en word langzaam wakker. Soms mediteer ik of schrijf ik mijn morning pages. Dan ontbijt ik met de kids en zij gaan naar school. Ik fiets dan naar mijn atelier in het oude centrum van Den Haag, mijn laptop heb ik altijd bij me.

Mijn beste ideeën krijg ik in de ochtend. Ik schrijf (bijvoorbeeld) een nieuwsbrief, een stuk voor mijn cursus, creëer een moodboard of schrijf een blog. In mijn atelier werk ik aan illustratie-opdrachten, The Art Beat Club , nieuwe plannen of ik beantwoord mijn mails. Maar ik ben daar ook bezig met marketing en mijn administratie. Voor posts op social media maak ik per dag gemiddeld een half uur vrij, en als ik genoeg tijd heb, vul ik een spread in mijn art journal. Lekker spelen.

Tussen de middag ren ik vaak even naar buiten voor een korte meeting met een vriendin of een boodschap of wandelingetje. Daarna werk ik tot een uur of half 6.

Ik fiets naar huis, kook eten en daarna werk ik nog wat, kijk ik een filmpje, lees ik, bel ik een vriendin, ga eten met iemand, check e-mail, of ik ga (als het mooi weer is) naar het strand. Soms schilder ik in mijn art journal. In de zomer doe ik soms yoga op het strand in de ochtend, voordat ik naar mijn werk ga. Of in de avond. Dat is zo fijn.”

Heb je een gouden tip voor beginners?

“Wees vriendelijk tegen jezelf en leg de lat laag. Het gaat niet om perfectie. Het gaat om doen, experimenteren, vlieguren maken, uitproberen. Dán groei je. Probeer elke dag tijd te maken om te spelen met verf, potlood, stift etc. Koop een mooi schetsboek van bijvoorbeeld Moleskine of een vintage boek en gebruik dat als art journal, koop een paar mooie basismaterialen en ga aan de slag. Het gaat om plezier, niet om resultaat. Als je je focust op het eindresultaat, heb je kans op teleurstellingen en blokkades en dan gooi je het bijltje er sneller bij neer. Dat is hartstikke zonde!”

Nieuwsgierig naar het werk van Marenthe? Kijk dan eens op haar website.

Interview Bente van de Wouw