Illustrator Marloes de vries over nieuwe dingen doen

We vroegen 5 illustratoren in Flow 9: wat was jouw inzicht dit jaar? Voor illustrator Marloes de Vries was dat het leren van nieuwe dingen. Ze vond zichzelf opnieuw uit.

“Dit jaar ben ik, actiever dan voorheen, classes en workshops gaan volgen om mezelf zowel persoonlijk als op werkgebied te ontwikkelen. Ik deed veel kennis op en ben mezelf nu opnieuw aan het uitvinden. Sinds kort schilder en teken ik landschappen. Totaal iets nieuws voor mij. Daarvoor is het nodig dat je dingen durft los te laten, ook al gaat het goed en ben je best succesvol met je werk. Dat is comfortabel, maar kan toch gaan wringen. Daarom is het belangrijk om regelmatig te checken of dat wat je doet nog bij je past.

En nu is dus mijn hele studio gevuld met landschappen die ik tekende op basis van foto’s die ik in Schotland en in het Peak District in Engeland nam. Plekken waar ik het allerliefst wandel vanwege de mooie heuvels om te beklimmen, en uitzichten zo ver je kunt kijken. Ik voel me als een vijfjarige die puur lol heeft in van alles maken. En die vijfjarige wil ik op dit moment heel graag zijn! Nieuwe dingen doen, het geeft me het gevoel dat ik wakker ben en volledig leef – en het maakt me intens gelukkig.”

Je kunt de illustraties van Marloes op Instagram bekijken.

Tekst Jolanda Dreijklufft Illustratie Marloes de Vries