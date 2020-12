Illustrator Queenbe Monyei over het fijne van de natuur

We vroegen 5 illustratoren in Flow 9: wat was jouw inzicht dit jaar? Voor illustrator Queenbe Monyei was een inzicht dat de natuur rust brengt, juist in roerige tijden.

“De vrouw die hier in een bos aan het mediteren is, dat ben ik. In de quarantainetijd had ik het lastig met alleen zijn en ik moest veel aandacht besteden aan mijn mentale welzijn. Ik deed online therapie en hield contact met vrienden in Californië en Duitsland, waar ik hiervoor woonde, door te chatten en te gamen. Verder las ik, werkte aan mijn art journal en maakte puzzels. En het is onmisbaar geworden om de natuur in te gaan. Daar kan ik mediteren en lukt het vrede met mijn omgeving te vinden.”