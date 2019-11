Dicht bij jezelf blijven

Voor Flow 7 vroegen we vijf illustratoren om te tekenen en te vertellen wat zij graag eerder hadden willen weten in hun leven. Valesca van Waveren ziet in dat het leuker is als je jezelf kunt zijn.

“Ik ben nogal een nerd, een twijfelkont, naïef en ietwat traag – een beetje vreemd, misschien wel. En dat wilde ik absoluut niet zijn toen ik jonger was. Ik dacht dat het allemaal goed zou komen met mij en het contact met anderen als ik maar net zo brutaal, grappig, knap of populair zou zijn als zij waren. Want dat is toch wat je uiteindelijk wilt: je verbonden voelen. Maar je aanpassen aan de rest is onbegonnen werk, want wie is de rest? Dat wisselt de hele tijd. En ineens brutaal of knap worden, gebeurt alleen in van die coming of age-films.

Je kunt dus maar het beste meer op jezelf willen lijken, in plaats van je verstoppen of een kameleon zijn. Dat er echte, eerlijke, authentieke vriendschappen bestaan, had ik wel eerder willen weten. Vriendschappen met kleurrijke, lieve, sterke, wonderlijke mensen die mij eraan helpen herinneren wie ik echt ben. En ik heb bijvoorbeeld ook geleerd dat je jezelf een beetje op weg kunt helpen door leuke kleren aan te trekken. Daarmee laat je, zonder dat je meteen iets hoeft te zeggen, ook heel goed zien wie je bent.”

In Flow 7 vind je ook de inzichten van Deborah van der Schaaf, Karen Weening, Agnes Loonstra en Marloes de Vries.

Meer over Valesca van Waveren vind je op haar website.

Tekst Caroline Buijs Illustratie Valesca van Waveren