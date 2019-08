Jolle heeft zijn eigen duurzame kledingmerk

Jolle van der Mast woont in Amsterdam en is oprichter van het duurzame kledingmerk Unrecorded. Hij vertelt erover.

Wat ben je aan het doen?

“Ik fiets langs de Amstel naar mijn kledingwinkel Unrecorded in De 9 Straatjes, een fijn begin van de dag. Elke werkdag ziet er anders uit. De ene keer ga ik met mijn compagnon Daniel op zoek naar duurzame stoffen of praten we over een nieuw ontwerp. De andere keer sta ik in de winkel en praat ik met klanten.”

Jullie bestaan sinds 2017. Wat deed je hiervoor?

“Eerst werkte ik in de olie-industrie, daarna in een fabriek voor industriële verpakkingen. Ik had alle zekerheid die ik kon wensen. Maar de droom om zelf te ondernemen bleef sluimeren. Toen bood een nieuwe CEO mij een baan aan als zijn rechterhand. Maar ik deelde zijn leiderschapsstijl niet en wist: als ik een grote switch wil maken, moet ik het nu doen.”

“Samen met Daniel heb ik Unrecorded opgezet, een modemerk met duurzame basics. We maken kleding op de schoonste en eerlijkste manier. Ook nemen we oude kleding in ter reparatie of om er iets nieuws van te maken. Toch staat duurzaamheid niet voorop in onze marketing. Op het eerste gezicht moet het er allemaal gewoon goed uitzien.”

Waarom past deze baan zo goed bij je?

“Vroeger wilde ik uitvinder worden. Ik was altijd dingen aan het maken en bouwen. In zekere zin doe ik dat nu ook. We maken iets tastbaars, en het is telkens weer een verrassing hoe een ontwerp uit de fabriek komt. Aan collecties doen we niet. Af en toe ontwerpen we een nieuwe basic en die voegen we toe aan ons assortiment.”

“Omdat we tot in detail rekening houden met duurzaamheid, gaat er veel tijd in zitten. Als het dan goed lukt, ben ik zo blij. Het is ook best spannend. Er ligt een stukje van mezelf in de winkel, waar mensen van alles van kunnen vinden.”

Interview Otje van der Lelij Fotografie Margriet Hoekstra

