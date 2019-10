Julia werkt als goudsmid

Je baan opzeggen en werk gaan doen dat je écht leuk vindt: vaak blijkt de drempel hoog. Toch hoeft het niet bij fantaseren te blijven. Julia is naast haar werk als stewardess, ook goudsmid. ‘Vreemd genoeg kreeg ik juist door het vliegen weer zin om sieraden te maken.’

“Ik wist al vroeg dat ik goudsmid wilde worden. Mijn ouders zijn de eigenaren van BLGK Edelsmeden en ik was vaak in hun atelier, waar ook mijn kinderfeestjes werden gevierd. Toen ik mijn eindexamen gymnasium niet haalde, mocht ik van mijn ouders direct aan de opleiding in Schoonhoven beginnen – zo zeker was ik van mijn zaak. In mijn laatste jaar liep ik stage bij juwelier Lyppens en ook op Curaçao. Maar toen kwam de twijfel.

Voor dit werk moet je heel geconcentreerd werken, terwijl ik vrij ongeduldig ben. Daarbij is het een lastige branche. Bij Lyppens deed ik reparaties en werkte ik in de winkel. Sieraden ontwerpen from scratch was er niet bij, terwijl ik dat het liefst deed. Collega-goudsmeden begonnen een eigen lijn of winkel, maar het is moeilijk om ermee op te vallen. De concurrentie is groot. En bij mijn ouders werken was geen optie, ik wilde eerst mijn vleugels uitslaan.

Daarom besloot ik iets totaal anders te gaan doen: een toerisme-opleiding. Tijdens mijn stage ontmoette ik een stewardess en zij vertelde zulke boeiende verhalen dat ik dacht: wow, wat een baan. Reizen leek me geweldig, maar ik ben nogal slecht in sparen. Als stewardess zou het toch kunnen. Twee jaar geleden werd ik aangenomen bij een luchtvaartmaatschappij en het is nog leuker dan ik had verwacht. En vreemd genoeg kreeg ik juist door het vliegen weer zin om sieraden te maken. In Bangkok ontdekte ik een edelstenenstraat en in Londen bezocht ik een tentoonstelling over Indiase juwelen, waar ik allerlei technieken zag die wij nu niet meer kennen. Daar wilde ik iets mee.

Veel collega’s in de lucht doen er iets naast, van yogales geven tot evenementen organiseren. Daardoor zag ik: het kan ook allebei. Nu ik er geen volledig salaris meer mee hoef te verdienen, vind ik goudsmeden nog fijner. De druk is eraf. Als ik niet vlieg, help ik mijn ouders in het atelier. Soms laat ik mijn moeder een eigen ontwerp zien en als ze het mooi vindt, legt ze het in de winkel. Ik heb mazzel, dat besef ik goed, maar ook zonder zo’n basis kun je voor jezelf beginnen – zeker met een back-upbaan. Je zet je ontwerpen op Instagram en kunt meteen beginnen.

Ik zie veel leeftijdgenoten worstelen op de arbeidsmarkt. Ze willen alles en ze willen het nú. Om zo hoog mogelijk te kunnen instappen, stapelen ze masters op extra stages, maar de keuzestress blijft. Zelf heb ik altijd mijn intuïtie gevolgd, waardoor ik nu twéé droomberoepen heb. Dankzij mijn werk als stewardess hoefde ik mijn eerste liefde niet op te geven.”

