Liekeland maakte de illustraties voor World Animal Protection

Ze doet regelmatig werk voor Flow en haar illustraties zijn ook te vinden in ons nieuwste Book for Paper Lovers, dat dit najaar verschijnt. Afgelopen maand maakte Lieke van der Vorst van Liekeland schitterende illustraties in samenwerking met World Animal Protection.

Deze internationale organisatie strijdt voor de rechten van dieren, en Lieke maakte de illustraties voor hun campagne voor het beschermen van wilde dieren. Ze worden de komende maand gebruikt voor de wereldtop G20, en daar zijn wij best een beetje trots op. De illustratie is ook te vinden op een tote bag. World Animal Protection: “Het is niet alleen een kunstwerkje an sich, maar met de canvas tas verspreid je ook de boodschap dat wilde dieren in het wild horen.” De tas is helaas al uitverkocht, maar om je steentje bij te dragen kun je wel de petitie tekenen.

Kijk voor meer info en werk van Lieke op haar website en Instagram.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Lieke van der Vorst