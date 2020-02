Lucile heeft een eigen macraméstudio

Lucile Cabout (29) woont in Amsterdam en heeft haar eigen macraméstudio Ekru. Ze vertelt erover.

Wat ben je aan het doen?

“Ik maak onder meer plantenhangers, schommels, muurdecoraties, gordijnen: steeds weer ontdek ik nieuwe mogelijkheden. Met macramé ben je nooit uit geleerd. Laatst was ik op de designbeurs Maison & Objet in Parijs. Het is mijn droom daar ooit met mijn eigen stand te staan, maar nu kwam ik er als bezoeker. Ik raakte zo geïnspireerd door alle stijlen, kleuren en objecten dat ik in de toekomst wil gaan samenwerken met andere kunstenaars. Bijvoorbeeld om samen iets te maken van macramé en keramiek.”

Wat heeft je naar Amsterdam gebracht?

“Mijn leven in Parijs was stressvol. Ik werkte als socialmediamanager bij een bedrijf, maar na een paar jaar wist ik: ik wil iets anders. Hoewel ik pas één keer in Amsterdam was geweest, was ik verliefd geworden op die stad. Dus toen ik drie jaar geleden mijn baan opzegde, heb ik mijn hart gevolgd. Een beetje naïef, ik sprak nog geen Nederlands en slecht Engels, maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Amsterdam is creatief en rustgevend. Er heerst een open cultuur, alles lijkt hier mogelijk. Als ik hier niet had gewoond, had ik nooit bedacht dat ik freelancer kon worden en kon leven van mijn kunst.”

Wanneer richtte je macraméstudio Ekru op?

“In het voorjaar van 2019. In Parijs weefde ik graag in mijn vrije tijd, maar ik nam zo veel spullen mee naar Amsterdam dat mijn weefgetouw achter moest blijven. De eerste periode werkte ik hier in cafés, maar ik begon de craft-uurtjes voor mezelf te missen. En toen ontdekte ik macramé op Pinterest, waarvoor je niets anders nodig hebt dan touw en iets om het aan op te hangen. Ik leerde de knopen uit boeken. Het leuke is: het kan nooit fout gaan, je kunt altijd ontknopen. En het resultaat is echt mooi. Langzaamaan kreeg ik steeds meer verzoeken van vrienden en familie om iets voor ze te maken. Ik dacht: stel je voor dat ik hier mijn geld mee zou kunnen verdienen…”

En, kun je ervan leven?

“Nu voor zeventig procent. Ik geef workshops in plantenwinkel Wildernis in Amsterdam, verkoop mijn eigen werk online en maak dingen in opdracht. Om de huur te betalen doe ik er nog wat klussen naast in grafisch ontwerp en fotografie, maar ik ben heel blij dat ik elke dag bezig ben met dat wat ik het allerliefst doe.”

Interview Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker